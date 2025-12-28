۳ تغییر مدیریتی در میراث فرهنگی اصفهان

امیر کرم‌زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر از انتصاب مدیران جدید پایگاه‌های جهانی میدان نقش جهان، مسجد جامع عتیق و کاخ موزه چهلستون خبر داد و اظهار کرد: در راستای تقویت حفاظت و بهره‌برداری از مجموعه‌های تاریخی، تغییرات مدیریتی در این پایگاه‌ها ضروری بود.

وی با اشاره به انتصاب‌های جدید اظهار کرد: جواد رحمتی به عنوان مدیر پایگاه جهانی میدان نقش جهان جایگزین فریبا خطابخش شد. امید علی صادقی به عنوان مدیر پایگاه مسجد جامع عتیق اصفهان جایگزین رضا کارگر گردید و مصطفی هادی پور نیز به عنوان مدیر کاخ موزه چهلستون جایگزین عاطفه بدر شد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان تاکید کرد: اولین رویکرد ما حفاظت محور است. مجموعه‌های جهانی اصفهان با خلأ مدیریتی مواجه بودند و این مسئله می‌توانست هم ورود گردشگر را کاهش دهد و هم در حفاظت از بناها مشکلاتی ایجاد کند. ما نیازمند تصمیمات قاطع و حضور نیروی تازه در مدیریت این مجموعه‌ها هستیم تا با تعریف دوره‌های مدیریتی مشخص، تجربه مدیران گذشته با انگیزه و ایده‌های تازه ترکیب شود.

وی در توضیح اقدامات هر پایگاه گفت: در مسجد جامع عتیق با مشکلاتی مانند رطوبت، عبور مترو و خلأهای نورپردازی و ساماندهی اشیا مواجه هستیم که نیازمند حضور مدیران با تجربه است. در میدان نقش جهان، مجموعه بازار، مسجد امام، مسجد شیخ لطف‌الله و مجموعه عالی‌قاپو اهمیت ویژه‌ای دارند و باید اصالت میدان حفظ شده و فعالیت‌هایی مانند بازی‌های چوگان با همکاری شهرداری و بهره‌برداری استاندارد از فضاهای بالای میدان تعریف شود.

کرم‌زاده درباره کاخ موزه چهلستون نیز اظهار کرد: مرمت‌های خوبی آغاز شده و هدف ما ارائه برنامه‌های خلاقانه گردشگری، برگزاری مراسم و نمایش صنایع دستی در این مجموعه است تا جذب گردشگر و تنوع برنامه‌ها افزایش یابد.

وی اظهار کرد: این تغییرات مدیریتی در راستای حفاظت، بهره‌برداری بهینه و استمرار توسعه گردشگری در مجموعه‌های جهانی اصفهان انجام شده و به زودی احکام رسمی این انتصاب‌ها امضا خواهد شد.