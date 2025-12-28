پژوهش در حوزه هیئت هنوز جایگاه مطلوبی پیدا نکرده؛ هیئت پاسخگوی مسائل

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجید باباخانی رئیس سازمان هیئت و تشکلهای دینی در نشست فراخوان نقطه سرخط که به منظور دریافت ایدههای پژوهشی در حوزه مداحی شکل گرفته است، با اشاره به نقش هیئتها در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: اساساً خود پیروزی انقلاب اسلامی متکی بر حرکت هیئتها بود؛ هیئتهایی که با ظهور و حضورشان، نقش جدی در رونقبخشی و پیشبرد انقلاب اسلامی ایفا کردند.
وی با اشاره به کارنامه هیئتها در مقاطع مختلف انقلاب افزود: در دوران دفاع مقدس، این هیئتها بودند که شور و شعور دینی را در جبههها تقویت کردند و در هر مقطعی که مردم و انقلاب با بحرانهایی مانند جنگ، کرونا، زلزله و سیل مواجه شدند، هیئتها پیشقدم شده و به میدان خدمت آمدند.
رئیس سازمان هیئت و تشکلهای دینی با تأکید بر ظرفیت حل مسئله در هیئتهای محلی تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجامشده و گفتگو با اساتید، به این جمعبندی رسیدهایم که هیئت مطلوب اهلبیت علیهمالسلام، هیئتی نیست که صرفاً به منبر و روضه اکتفا کند؛ هرچند پایه و اساس هیئت بر همین مجالس شکل گرفته است، اما همین معارف و توسل، ظرفیتی ایجاد میکند که هیئت بتواند در کنار مردم بایستد و پاسخگوی مسائل هر دوره باشد.
باباخانی با بیان اینکه هیئتها در این زمینه کارنامهای درخشان دارند، گفت: امثال بنده باید هم در برابر این حرکت عظیم مردمی سر تعظیم فرود آورند و هم گزارش دقیقی از دستاوردها، کاستیها و آنچه باید انجام میشده ارائه دهند.
وی با تأکید بر ضرورت پاسداشت این نهاد اجتماعی افزود: هیئت، سرمایهای ارزشمند است که همچون آتشی فروزان، دستبهدست از بزرگان به ما رسیده و امروز برای انتقال صحیح آن به نسل آینده، نیازمند فراهمسازی زیرساخت علمی هستیم. ادبیاتسازی در هر جریان فرهنگی امری حیاتی است و جریان هیئت نیز به ادبیات اختصاصی، مقالات علمی و تولید دانش مبتنی بر تجربهنگاری نیاز دارد.
رئیس سازمان هیئت و تشکلهای دینی با اشاره به عقبماندگی پژوهشی در این حوزه گفت: با وجود اقدامات خوبی که در سالهای اخیر انجام شده، هنوز فاصله قابلتوجهی با جایگاه شایسته پژوهش در حوزه هیئت وجود دارد.
باباخانی با اشاره به میزان هزینهکرد مردمی در جریان هیئت تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود، حداقل بیش از صد همت توسط مردم برای هیئتها هزینه میشود؛ رقمی که هیچ دولت و نهاد حاکمیتی قادر به تأمین آن نیست. این امر نشاندهنده عمق باور و اعتماد مردم به مجالس اهلبیت علیهمالسلام، حتی در شرایط سخت اقتصادی است.
وی این وضعیت را پدیدهای پیچیده و در عین حال یک امتیاز بزرگ برای تشیع در ایران دانست و افزود: چنین سطحی از شکوفایی هیئتی در بسیاری از کشورهای شیعه مشاهده نمیشود و این موضوع نیازمند واکاویهای علمی و گفتگوهای جدی میان اندیشمندان است.
باباخانی با اشاره به جایگاه مداحی خاطرنشان کرد: مداحی پدیدهای احیاگر و شگفتانگیز است که ترکیبی از معرفت، معنویت و هنر را در خود دارد، اما این عرصه نیز نیازمند بررسیهای عمیق، آسیبشناسی دقیق و نگاه اندیشمندانه است تا از ورود پیرایهها جلوگیری شود.
وی در پایان با قدردانی از اساتید حوزه و دانشگاه و مجموعه اندیشکده هیئت گفت: با همراهی اندیشمندان، میتوان مقدمات رشد هرچه بیشتر این نهاد اجتماعی ارزشمند را فراهم کرد.
