  1. استانها
  2. قزوین
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

تحقق توسعه پایدار بدون تقویت زیرساخت‌های فرهنگی امکان‌پذیر نیست

تحقق توسعه پایدار بدون تقویت زیرساخت‌های فرهنگی امکان‌پذیر نیست

قزوین- استاندار قزوین گفت: هرچند قزوین از استان‌های پیشرو در حوزه اقتصاد و صنعت به شمار می‌رود اما تحقق توسعه پایدار بدون تقویت زیرساخت‌های فرهنگی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان قزوین اظهار کرد: قزوین به عنوان چهارمین استان صنعتی کشور و برخوردار از ظرفیت‌های قابل توجه گردشگری، نیازمند توجه همزمان به حوزه فرهنگ است، چرا که زیربنای اصلی توسعه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود.

وی افزود: زمانی که هدف، تقویت ساختارهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم است، باید فرهنگ را در صدر برنامه‌ها قرار داد. نگاه دولت چهاردهم به عدالت آموزشی نیز بر همین اساس شکل گرفته و بر نقش محلات، مدارس و دسترسی برابر شهروندان به امکانات فرهنگی تأکید دارد.

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت محله‌محوری در جامعه ایرانی تصریح کرد: در چارچوب عدالت آموزشی، مدارس می‌توانند فراتر از کارکرد آموزشی عمل کنند و با تجهیز به کتابخانه و نمازخانه، در ساعات بعدازظهر به کانون‌های فرهنگی محلات تبدیل شوند؛ رویکردی نو که می‌تواند آثار اجتماعی و فرهنگی ارزشمندی به همراه داشته باشد.

نوذری با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی همچنان جایگاه ویژه‌ای در زندگی فرهنگی جامعه دارد، گفت: هرچند ابزارهای دیجیتال گسترش یافته‌اند، اما لذت مطالعه کتاب کاغذی جایگزین‌پذیر نیست و با وجود تغییر سبک زندگی، نباید از ترویج کتابخوانی غفلت کرد.

وی کاهش سرانه مطالعه را یکی از نگرانی‌های فرهنگی دانست و افزود: آشنایی ناکافی با تاریخ، هویت و مفاخر کشور می‌تواند به تضعیف سرمایه فرهنگی منجر شود، در حالی که تمدن ایرانی همواره با اندیشه، فرهنگ و دانش در جهان اثرگذار بوده است.

استاندار قزوین کمبود نیروی انسانی در کتابخانه‌های استان را از چالش‌های جدی این حوزه برشمرد و گفت: کتابخانه‌های عمومی با محدودیت نیروی متخصص مواجه‌اند و در این زمینه از تلاش‌های مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قدردانی می‌کنیم؛ مدیریت استان آمادگی دارد در مسیر بازطراحی و تقویت این مراکز همکاری لازم را داشته باشد.

نوذری همچنین بر ضرورت ساماندهی و نظارت بر پانسیون‌های مطالعاتی تأکید کرد و اظهار داشت: یکی از مشکلات موجود، کمبود کتاب‌های جدید و به‌روز است و منابع قدیمی پاسخگوی نیاز مخاطب امروز نیست؛ بنابراین باید کتابخانه‌ها متناسب با نیازهای فرهنگی، علمی و حتی صنعتی استان تجهیز شوند.

وی در پایان با اشاره به سهم قانونی نیم‌درصد شهرداری‌ها گفت: فرمانداران باید در اجرای این قانون جدیت داشته باشند تا منابع حاصل در همان شهرستان‌ها صرف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ارتقای سرانه مطالعه شود.

کد خبر 6704916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها