به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان قزوین اظهار کرد: قزوین به عنوان چهارمین استان صنعتی کشور و برخوردار از ظرفیت‌های قابل توجه گردشگری، نیازمند توجه همزمان به حوزه فرهنگ است، چرا که زیربنای اصلی توسعه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود.

وی افزود: زمانی که هدف، تقویت ساختارهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم است، باید فرهنگ را در صدر برنامه‌ها قرار داد. نگاه دولت چهاردهم به عدالت آموزشی نیز بر همین اساس شکل گرفته و بر نقش محلات، مدارس و دسترسی برابر شهروندان به امکانات فرهنگی تأکید دارد.

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت محله‌محوری در جامعه ایرانی تصریح کرد: در چارچوب عدالت آموزشی، مدارس می‌توانند فراتر از کارکرد آموزشی عمل کنند و با تجهیز به کتابخانه و نمازخانه، در ساعات بعدازظهر به کانون‌های فرهنگی محلات تبدیل شوند؛ رویکردی نو که می‌تواند آثار اجتماعی و فرهنگی ارزشمندی به همراه داشته باشد.

نوذری با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی همچنان جایگاه ویژه‌ای در زندگی فرهنگی جامعه دارد، گفت: هرچند ابزارهای دیجیتال گسترش یافته‌اند، اما لذت مطالعه کتاب کاغذی جایگزین‌پذیر نیست و با وجود تغییر سبک زندگی، نباید از ترویج کتابخوانی غفلت کرد.

وی کاهش سرانه مطالعه را یکی از نگرانی‌های فرهنگی دانست و افزود: آشنایی ناکافی با تاریخ، هویت و مفاخر کشور می‌تواند به تضعیف سرمایه فرهنگی منجر شود، در حالی که تمدن ایرانی همواره با اندیشه، فرهنگ و دانش در جهان اثرگذار بوده است.

استاندار قزوین کمبود نیروی انسانی در کتابخانه‌های استان را از چالش‌های جدی این حوزه برشمرد و گفت: کتابخانه‌های عمومی با محدودیت نیروی متخصص مواجه‌اند و در این زمینه از تلاش‌های مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قدردانی می‌کنیم؛ مدیریت استان آمادگی دارد در مسیر بازطراحی و تقویت این مراکز همکاری لازم را داشته باشد.

نوذری همچنین بر ضرورت ساماندهی و نظارت بر پانسیون‌های مطالعاتی تأکید کرد و اظهار داشت: یکی از مشکلات موجود، کمبود کتاب‌های جدید و به‌روز است و منابع قدیمی پاسخگوی نیاز مخاطب امروز نیست؛ بنابراین باید کتابخانه‌ها متناسب با نیازهای فرهنگی، علمی و حتی صنعتی استان تجهیز شوند.

وی در پایان با اشاره به سهم قانونی نیم‌درصد شهرداری‌ها گفت: فرمانداران باید در اجرای این قانون جدیت داشته باشند تا منابع حاصل در همان شهرستان‌ها صرف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ارتقای سرانه مطالعه شود.