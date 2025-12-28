سیدمحمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجلس اجازه تضعیف معیشت مردم را نمیدهد، اظهار کرد: مدتی قبل تذکر شدید دادم که افزایش سرسامآور قیمت ارز و طلا نتیجه بیبرنامگی دولت است و اکنون نیز نسبت به بودجه سال ۱۴۰۵ بنده و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتقد هستیم و اجازه نمیدهیم دولت بدون برنامه حرکت کند.
وی افزود: نرخ ارز یکی از متغیرهای بسیار کلیدی در اقتصاد کشور است. طی دهههای گذشته، دولتها برای جبران کسری بودجه از ابزار کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز استفاده کردهاند اما چون دولت بزرگترین مصرفکننده در اقتصاد است این سیاست در نهایت منجر به افزایش هزینهها، تشدید کسری بودجه و تورم گسترده در اقتصاد و سفره مردم شده است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارز ترجیحی تصریح کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۴، میزان ارز ترجیحی ۱۲ میلیارد دلار بوده اما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ این رقم به ۸.۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش ۳.۲ میلیارد دلاری با تنگتر شدن حلقه تخصیص ارز برای کالاهای اساسی، فشار تورمی بر اقلام ضروری خانوار را تشدید میکند.
مولوی ادامه داد: مبنای ارزشگذاری تعرفه وارداتی در بودجه ۱۴۰۴ دلار ۶۸ هزار تومانی بود اما در بودجه ۱۴۰۵، یورو ۱۰۳ هزار تومانی و دلار ۸۵ هزار تومانی لحاظ شده که نتیجه آن رشد حدود ۲۵ درصدی تعرفه واردات و افزایش قیمت کالاهای وارداتی است.
وی در تشریح تبعات بودجهای در حوزه انرژی گفت: در بخش تهاتر فرآورده با بنزین، رقم ۱۳۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۵.۸ میلیارد دلار معادل ۴۲۸ همت در بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است که با رشد نرخ تسعیر ارز، قیمت تمام شده تولید بنزین در پالایشگاههای داخلی افزایش خواهد یافت.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: قیمت خوراک گاز پتروشیمیها از ۹ هزار تومان در هر مترمکعب در بودجه ۱۴۰۴ به ۱۱ هزار تومان در بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته که این موضوع موجب رشد قیمت محصولات پتروشیمی از جمله کود و سم خواهد شد.
مولوی با اشاره به فروش محصولات فرآوردههای ویژه، بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۴، مبنای ارز ۷۰ هزار تومانی بود اما در بودجه ۱۴۰۵ نرخ ارز تالار اول و دوم مرکز مبادله لحاظ شده که نتیجه آن افزایش تورم در مواد اولیه تولید، کالاهای سرمایهای و کالاهای مصرفی وارداتی است.
وی در ادامه با اشاره به قیمتگذاری در بورس کالا اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مبنای قیمتها در بورس کالا بر اساس ارز ۷۰ هزار تومانی بوده است اما در بودجه سال ۱۴۰۵، قیمتها بر اساس نرخ ارز اعلامی در بودجه و مبتنی بر ارز تالار اول و دوم مرکز مبادله محاسبه خواهد شد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تغییر مبنای ارزی در فروش فرآوردههای اصلی نفتی افزود: استفاده از ارز تالار اول و دوم مرکز مبادله در بودجه ۱۴۰۵، موجب افزایش قیمت مواد اولیه، کالاهای سرمایهای، مصالح ساختمانی، مسکن، خودرو و لوازم خانگی خواهد شد.
مولوی بیان کرد: پذیرش ارز تالار دوم با نرخهای بالا در بودجه، سیگنال خطرناکی به فعالان اقتصادی میدهد و به معنای کاهش اقتدار در حفظ ارزش پول ملی است که میتواند به افزایش دوباره نرخ ارز در بازار آزاد منجر شود.
وی با انتقاد از افزایش قیمت سوخت هواپیما توضیح داد: افزایش نرخ سوخت از لیتری ۱۱ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان، هزینه هر صندلی پرواز داخلی را به بیش از یک میلیون تومان در هر ساعت پرواز افزایش میدهد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، عملکرد تیم اقتصادی دولت را ضعیف و غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد: به رئیسجمهور توصیه میکنم به جای اظهارنظر، تیم اقتصادی دولت را مکلف به اجرای فوری یک برنامه عملیاتی برای رفع مشکلات معیشتی مردم کند؛ مجلس نیز اجازه نخواهد داد معیشت مردم بیش از این قربانی تصمیمات نادرست شود.
