به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضایی با اشاره به ثبت‌نام و برنامه‌ریزی برای تشرف گسترده زائران پیاده در دهه کرامت امسال اظهار کرد: بر اساس آمارهای اولیه، حدود ۴۵۰۰ زائر در قالب کاروان‌های مختلف برای عزیمت به مشهد مقدس اعلام آمادگی کرده‌اند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا(ع) درباره ترکیب این کاروان‌ها بیان کرد: بخشی از این زائران در قالب کاروان‌های رسمی از استان‌هایی مانند تهران و قم، که چندین سال است در این ایام به‌صورت منظم مشرف می‌شوند، حضور دارند. همچنین حدود ۱۵ کاروان دانشجویی نیز که در سال‌های گذشته سابقه ثبت‌نام و اعزام داشته‌اند، برای حضور در این حرکت معنوی اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی ادامه داد: زائران پیاده امسال از حدود ۹ شهر کشور از جمله تهران، قم، کاشان، یزد، تفرش، جابلقا و کرج به سمت مشهد حرکت خواهند کرد و پیش‌بینی می‌شود از دو روز مانده به پایان دهه کرامت، از مسیر جاده نیشابور وارد مشهد شوند.

رضایی افزود: در مسیر جاده نیشابور، پنج ایستگاه صلواتی ثابت برای خدمت‌رسانی به زائران پیش‌بینی شده که از روزهای گذشته فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و تا بعدازظهر روز ولادت امام رضا(ع) فعال خواهند بود.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا(ع) از حضور زائران پیاده از شهرهای استان خراسان رضوی خبر داد و گفت: در دو روز پایانی دهه کرامت، زائرانی از شهرهایی مانند نیشابور و سبزوار نیز به جمع زائران پیاده افزوده می‌شوند. در طول مسیر نیز خدمات رفاهی و درمانی برای زائران در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تمهیدات کاروان‌ها افزود: برخی کاروان‌ها، به‌ویژه زائران تهران، بخشی از امکانات رفاهی مورد نیاز خود را به همراه دارند. این زائران عمدتاً از مسیر قدمگاه به سمت مشهد حرکت می‌کنند. همچنین برای اسکان آنان در مشهد، از پیش محل‌هایی مانند حسینیه‌ها و اماکن مذهبی پیش‌بینی شده و در برخی موارد نیز محل اقامت از قبل تهیه یا هماهنگ شده است.

رضایی با اشاره به حضور زائران از دیگر استان‌ها اظهار کرد: زائرانی از استان اصفهان نیز برنامه‌ریزی برای حضور در روزهای پایانی دهه کرامت را دارند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا(ع) در ادامه به مسیر جاده سرخس اشاره کرد و گفت: در این مسیر نیز همانند سال‌های گذشته، حدود ۲۵۰ زائر پیاده حضور خواهند داشت که در دو روز پایانی دهه کرامت به سمت مشهد حرکت می‌کنند.

وی افزود: در دهه کرامت امسال، با رویکرد همدلی و پاسداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی و نیز گرامیداشت یاد رهبر شهید، زائران پیاده با نیت ادای احترام به این عزیزان مسیر مشهد را طی خواهند کرد.

رضایی با اشاره به سابقه این حرکت مردمی تصریح کرد: این جمعیت بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت‌رسانی به زائران ایرانی و خارجی در ایام مختلف سال را در کارنامه خود دارد.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا(ع) خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته، حدود ۱۰ هزار زائر پیاده در دهه کرامت به مشهد مشرف می‌شدند و پیش‌بینی می‌شود در صورت مساعد بودن شرایط جوی و آمادگی زائران، امسال نیز این تعداد به سقف سال گذشته نزدیک شود. همچنین ثبت‌نام برای زائران علاقه‌مند، از جمله متقاضیان اعزام از کربلا، انجام شده و افراد می‌توانند برای ثبت‌نام به مجتمع بقیه‌الله شهر رجایی مراجعه کنند.