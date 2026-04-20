به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در گروه G رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم های نیوزیلند، بلژیک و مصر همگروه است و شاگردان امیر قلعه نویی در اولین بازی خود باید روز سه شنبه ۲۶ خرداد و از ساعت ۰۴:۳۰ رو در روی تیم نیوزیلند قرار گیرند.
در روزهای اخیر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به حمایت از امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی پرداخت و اعلام کرد که این مربی حتی پس از رقابت های جام جهانی نیز هدایت تیم ملی ایران را عهده دار خواهد بود.
رسانه «yallakora» مصر در این رابطه نوشت: فدراسیون فوتبال ایران بار دیگر حمایت خود را از امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی، اعلام کرد آن هم در حالی که حدود دو ماه تا حضور این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده است.
رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود و برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم، از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه انجام خواهد شد.
قلعهنویی چند روز پیش اشاره کرده بود که ممکن است پس از جام جهانی، تیم ملی با سرمربی جدیدی ادامه دهد، اما مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران تصمیم گرفت قرارداد او را تمدید کند. تاج در اینباره گفت: «امیر قلعهنویی پس از جام جهانی نیز سرمربی تیم ملی خواهد بود. هیچ مشکلی با حضور او نداریم و از عملکردش بسیار راضی هستیم. او فقط میخواهد اختیارات را به فدراسیون واگذار کند، اما تیم را بهخوبی هدایت میکند.»
تیم ملی ایران در گروه هفتم جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد و در دیدارهای مرحله گروهی به ترتیب به مصاف نیوزیلند، بلژیک و مصر خواهد رفت؛ مسابقاتی که همگی در خاک آمریکا برگزار میشوند.
