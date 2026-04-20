حدادی: نمایندگان ایران در آسیا باید عادلانه انتخاب شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه پرسپولیس، آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس صبح امروز (دوشنبه ۳۱ فروردین) از ساعت ۱۱ در زمین شماره ۳ ورزشگاه آزادی برگزار شد.

پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، در تمرین امروز حضور یافت و پیش از شروع تمرین، برای دقایقی با بازیکنان صحبت کرد. او در بخشی از صحبت‌های خود، با اشاره به تمرینات پرسپولیس، اظهار کرد: ما مُصِر هستیم لیگ ادامه پیدا کند و انتخاب نمایندگان ایران بر اساس یک روند کامل فوتبالی و بر اساس مسابقه انجام شود، اما به هر حال پیشنهادهای شفاف و عادلانه‌ای هم ارائه کرده‌ایم تا در صورتی که امکان برگزاری ادامه لیگ نبود، نمایندگان ایران در آسیا بر اساس یک راهکار منصفانه و عادلانه انتخاب شوند.

حدادی همچنین گفت: باشگاه پرسپولیس در طول جنگ تحمیلی نیز، با کمک بانک شهر، در بحث پرداختی به اعضای تیم بسیار خوب عمل کرد و اجازه ندادیم در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد.

این آخرین تمرین پرسپولیس پیش از اردوی تیم ملی فوتبال بود و قرار است زمان شروع مجدد تمرینات تیم، بر اساس اعلام زمان برگزاری مجدد لیگ، مشخص شود.