کاهش ۵.۲ درصدی ولادت در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی جوکار ظهر شنبه در جمع خبرنگاران استان با اشاره به سوم دیماه سالروز تأسیس ثبت احوال اظهار کرد: شناسنامه صادره مکانیزه از سال ۱۳۸۹ که طرح تعویض شناسنامه اجرا شد به یک میلیون و ۱۰۷ هزار و ۱۰۸ شناسنامه مکانیزه صادر شد.

وی با اشاره به تعداد شناسنامه‌های صادر شده در ۹ ماه اول سال‌جاری افزود: در ۹ ماه اول امسال ۶۳ هزار و ۹۳۲ جلد شناسنامه صادر شده است که بیشترین شناسنامه صادره مربوط به شهر سنندج با ۲۰ هزار و ۸۳۶ جلد و کمترین تعداد شناسنامه صادره مربوط به بخش شویشه با ۴۰۱ جلد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: ۱۶ هزار و ۶۸ واقعه ولادت در استان طی ۹ ماهه سالجاری به ثبت رسیده که نسبت به ۹ ماه اول سال گذشته ۵.۲ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل ثبت احوال کردستان یادآور شد: ۶ هزار و ۱۹ واقعه وفات نیز در ۹ ماه اول امسال در کردستان به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل یک درصد افزایش داشته است.

جوکار تعداد ازدواج ثبت شده در سالجاری را ۹ هزار و ۲۷۷ واقعه دانست و گفت: آمار ازدواج ۹ ماهه اول امسال نسبت به سال قبل ۳.۵ درصد کاهش داشته است.

وی از وقوع سه هزار و ۶۱۸ مورد طلاق در استان طی سالجاری خبر داد و بیان کرد: آمار طلاق کردستان در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۴ درصد کاهش داشته است.

صدور شناسنامه برای ۲۷۵ فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

وی تصریح کرد: در راستای ارائه خدمات جدید، برای ۲۷۵ فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، سند تنظیم و شناسنامه صادر شده است.

مدیرکل ثبت احوال کردستان اضافه کرد: در حال حاضر برای دریافت کارت هوشمند ملی در کردستان یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۹۰۳ نفر تکمیل ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد برای یک میلیون و ۲۰۳ هزار و ۴۶۰ فقره کارت هوشمند ملی صادر شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون کارت ملی یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۶۶۱ فقره کارت هوشمند ملی در استان به متقاضیان تحویل داده شده است.

جوکار به فراوانی نام‌های پسران و دختران در کردستان پرداخت و بیان کرد: در حال حاضر به ترتیب شاهان با ۳۵۸ مورد، محمد با ۳۴۱ مورد، آیهان با ۲۸۷ مورد، میران با ۲۰۵ مورد و آراد با ۱۶۷ مورد در میان پسران بیشترین طرفدار را دارد.

مدیرکل ثبت احوال کردستان خاطرنشان کرد: همچنین دلوین با ۲۷۵ مورد، آن یا با ۲۶۴ مورد، ماهلین با ۲۵۳ مورد، نورا با ۱۴۰ مورد و سدنا با ۹۹ مورد نیز بیشترین نام‌های دختران استان را به خود اختصاص داده است.