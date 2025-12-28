آمادگی پاکستان برای مشارکت در نیروی بین المللی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان آمادگی کشورش را برای مشارکت در نیروی بین‌المللی که قرار است طبق طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نوار غزه مستقر شود اعلام کرد، ولی خاطرنشان کرد که این مشارکت شامل خلع سلاح جنبش حماس نخواهد شد.

اسحاق‌دار گفت: سیاست دیپلماتیک و نظامی پاکستان کاملاً روشن است و نیروهای پاکستانی فقط برای حفظ صلح به غزه خواهند رفت بدون آنکه هیچ نقشی در خلع سلاح ایفا کنند.

وزیر خارجه پاکستان افزود: موضع مقامات غیرنظامی و نظامی در پاکستان، روشن و قطعی است و این کشور صلح را تحمیل نخواهد کرد بلکه فقط آن را تقویت خواهد کرد.

وی در ادامه رژیم صهیونیستی را به نقض توافقنامه آتش‌بس امضا شده در شرم الشیخ متهم و این اقدام تل آویو را محکوم کرد.

اسحاق‌دار افزود: فقط بخش اندکی از طرح صلح ترامپ اجرا شده است و ۲۰ بند ذکر شده در طرح ترامپ، به طور کامل عملی نشده است.