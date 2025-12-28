  1. جامعه
هشدار بارش برف و کولاک در ۲۸ استان؛ آماده‌باش کامل دستگاه‌های امدادی

سخنگوی سازمان مدیریت بحران اعلام کرد: مناطق سردسیر کشور با برف و کولاک مواجه خواهند شد و تمامی دستگاه‌های امدادی و زیرساخت‌ها در آماده‌باش هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، در یک برنامه خبری تلویزیونی با اشاره به بارش‌های پیش رو در کشور گفت: به احتمال بسیار زیاد، ۲۸ استان کشور تحت تأثیر بارش خواهند بود. در مناطق گرمسیر بارش به صورت باران و در نقاط سردسیر به شکل برف و کولاک خواهد بود.

وی افزود: استان‌های غربی، به‌ویژه کردستان شامل شهرهای دیوان‌دره، سقز، بانه، مریوان و سرباباد بیشترین تأثیر را خواهند داشت. دیروز استاندار کردستان ستاد مدیریت بحران را تشکیل داده و همه دستگاه‌های امدادی شامل هلال احمر، اورژانس، راهداری و سایر مجموعه‌های مرتبط در آماده‌باش کامل هستند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با تأکید بر رعایت ایمنی در جاده‌ها گفت: پلیس راه موظف است مسیرهای خطرآفرین را با هماهنگی استاندار و فرمانداران مسدود کند. مردم از تلاش برای عبور از این مسیرها خودداری کنند. همچنین کسانی که قصد مسافرت در مناطق برف‌گیر و کوهستانی دارند، باید تجهیزات لازم را همراه داشته باشند.

ظفری درباره پایداری زیرساخت‌ها تصریح کرد: به همه دستگاه‌ها تأکید شده که پایداری آب، برق، گاز و سیستم‌های اطلاع‌رسانی و ارتباطات از جمله تلفن و مخابرات را تضمین کنند و تمهیدات لازم را پیش‌بینی نمایند.

وی همچنین هشدار داد: ساکنان حاشیه رودخانه‌ها باید مراقب باشند، بارش‌ها همراه با خطر صاعقه و حوادث احتمالی خواهد بود. مشارکت مردم در رعایت نکات ایمنی به ما کمک می‌کند که بارش‌ها را بدون خسارت پشت سر بگذاریم.

