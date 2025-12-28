https://mehrnews.com/x39Zxd ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴ کد خبر 6704827 استانها مرکزی استانها مرکزی ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴ آغاز بارش برف در کوی سردشت شهر اراک مرکزی-در این فیلم، آغاز بارش برف در کوی سردشت شهر اراک را مشاهده میکنید. دریافت 2 MB کد خبر 6704827 کپی شد مطالب مرتبط هشدار بارش برف و کولاک در ۲۸ استان؛ آمادهباش کامل دستگاههای امدادی دادرس: ۴۰ درصد ایستگاه های باران سنجی گیلان سنتی است غلامی: مسیرهای گردشگری سپیدان به علت کولاک برف مسدود شد بارش برف در ارتفاعات و روستاهای اطراف کاشان برچسبها بارش برف اراک مرکزی
