به گزارش خبرگزاری مهر، صابر برهانی در این زمینه اظهار کرد: بر اثر بارش برف و کولاک شدید اکثر محورهای مواصلاتی تکاب مسدود و در برخی از آنها تردد تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی افزود: مسافران و رانندگانی که قصد سفر به تکاب را دارند در صورت امکان سفر خود را به تأخیر انداخته و یا در صورت ضرورت تجهیزات ایمنی و وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

برهانی گفت: بدلیل کولاک شدید راه‌های مواصلاتی مسدود و راهداران در تلاشند تا مسیرها را بازگشایی کنند، اما کولاک شدید فعلاً بازگشایی مسیرها را با مشکل مواجه ساخته است.

در حال حاضر ستاد مدیریت بحران، هلال احمر، راهداری و شبکه بهداشت در حال آماده باش و امداد رسانی به مسافران و در راه ماندگان هستند.