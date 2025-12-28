https://mehrnews.com/x39ZCf ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۵۲ کد خبر 6705024 استانها کردستان استانها کردستان ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۵۲ بارش باران هوای سنندج را تازه کرد سنندج- بارش باران در هفتمین روز دی ماه، هوای سنندج را تازه کرد و جلوهای از رحمت الهی را بر این شهر کوهستانی نشاند. دریافت 22 MB کد خبر 6705024 کپی شد مطالب مرتبط بارندگی در جزیره قشم آغاز شد هشدار بارش برف و کولاک در ۲۸ استان؛ آمادهباش کامل دستگاههای امدادی جاری شدن سیلاب در مسجدسلیمان تگرگ جاده اهواز - شوش را سفیدپوش کرد بارشهای گسترده در فارس؛ کازرون با ۲۷ میلی متر رکورددار بارندگیها برچسبها سنندج بارش باران زمستان
نظر شما