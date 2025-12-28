  1. استانها
  2. کردستان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۵۲

بارش باران هوای سنندج را تازه کرد

بارش باران هوای سنندج را تازه کرد

سنندج- بارش باران در هفتمین روز دی ماه، هوای سنندج را تازه کرد و جلوه‌ای از رحمت الهی را بر این شهر کوهستانی نشاند.

دریافت 22 MB
کد خبر 6705024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها