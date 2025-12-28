برگزاری دوره تخصصی زیباسازی جهت ارتقای کیفیت سیمای شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، در این دوره تخصصی که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد با بیان اینکه پایتخت جمهوری اسلامی ایران باید الگوی سایر شهرها در حوزه زیباسازی و فضای سبز باشد، اظهار کرد: انتظار طبیعی این است که دیگر شهرها برای یادگیری و الگوگیری به تهران نگاه کنند از این رو در حوزه‌هایی مانند مبلمان شهری، نورپردازی، فضای سبز، ورودی‌های شهر و محورهای اصلی باید با سرعت به برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات بپردازند.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت نخبگان، هنرمندان و دانشگاه‌ها در پروژه‌های شهری خاطرنشان کرد: مدیریت مشارکتی یکی از رویکردهای اصلی شهرداری تهران است و حوزه‌هایی مانند زیباسازی و فضای سبز، بستر مناسبی برای جذب ایده‌ها، طرح‌های خلاقانه و ظرفیت‌های هنری و علمی کشور به شمار می‌رود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، هدف نهایی اقدامات در حوزه خدمات شهری را ایجاد «حال خوب» برای شهروندان دانست و گفت: هر اقدامی در زیباسازی، فضای سبز، ساماندهی معابر و ارتقای منظر شهری، مستقیماً بر نشاط اجتماعی و احساس تعلق شهروندان اثر می‌گذارد و این مسئولیتی سنگین و در عین حال ارزشمند برای مدیران شهری است.

گودرزی در ادامه با اشاره به نقش اراده مدیریتی در تحقق تحول شهری تصریح کرد: تحول در سیما و منظر شهری تنها با تدوین برنامه‌ها محقق نمی‌شود و نیازمند مدیران و کارشناسانی است که با باور، انگیزه و مسئولیت‌پذیری پای کار بایستند و از ظرفیت‌ها، منابع و امکانات موجود به‌درستی استفاده کنند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه آموزش برای تحقق استانداردهای مدیریت شهری یک ضرورت انکارناپذیر است، افزود: آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان، زمینه‌ساز اجرای صحیح سیاست‌ها و دستیابی به استانداردهای حرفه‌ای در مدیریت شهری است و هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه، مستقیماً به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر خواهد شد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای استقبال از ایام نوروز، گفت: با اراده جمعی، هم‌افزایی میان سازمان‌ها و استفاده درست از منابع می‌توان در مدت کوتاه چهره‌ای متفاوت و شایسته‌تر از شهر تهران به شهروندان ارائه داد مشروط بر آنکه همه مدیران و ناظران، خود را جزئی از جریان تحول بدانند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.