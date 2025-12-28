  1. جامعه
برگزاری دوره تخصصی زیباسازی جهت ارتقای کیفیت سیمای شهری

معاون شهردار تهران از برگزاری دوره تخصصی زیباسازی جهت ارتقای کیفیت سیمای شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، در این دوره تخصصی که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد با بیان اینکه پایتخت جمهوری اسلامی ایران باید الگوی سایر شهرها در حوزه زیباسازی و فضای سبز باشد، اظهار کرد: انتظار طبیعی این است که دیگر شهرها برای یادگیری و الگوگیری به تهران نگاه کنند از این رو در حوزه‌هایی مانند مبلمان شهری، نورپردازی، فضای سبز، ورودی‌های شهر و محورهای اصلی باید با سرعت به برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات بپردازند.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت نخبگان، هنرمندان و دانشگاه‌ها در پروژه‌های شهری خاطرنشان کرد: مدیریت مشارکتی یکی از رویکردهای اصلی شهرداری تهران است و حوزه‌هایی مانند زیباسازی و فضای سبز، بستر مناسبی برای جذب ایده‌ها، طرح‌های خلاقانه و ظرفیت‌های هنری و علمی کشور به شمار می‌رود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، هدف نهایی اقدامات در حوزه خدمات شهری را ایجاد «حال خوب» برای شهروندان دانست و گفت: هر اقدامی در زیباسازی، فضای سبز، ساماندهی معابر و ارتقای منظر شهری، مستقیماً بر نشاط اجتماعی و احساس تعلق شهروندان اثر می‌گذارد و این مسئولیتی سنگین و در عین حال ارزشمند برای مدیران شهری است.

گودرزی در ادامه با اشاره به نقش اراده مدیریتی در تحقق تحول شهری تصریح کرد: تحول در سیما و منظر شهری تنها با تدوین برنامه‌ها محقق نمی‌شود و نیازمند مدیران و کارشناسانی است که با باور، انگیزه و مسئولیت‌پذیری پای کار بایستند و از ظرفیت‌ها، منابع و امکانات موجود به‌درستی استفاده کنند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه آموزش برای تحقق استانداردهای مدیریت شهری یک ضرورت انکارناپذیر است، افزود: آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان، زمینه‌ساز اجرای صحیح سیاست‌ها و دستیابی به استانداردهای حرفه‌ای در مدیریت شهری است و هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه، مستقیماً به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر خواهد شد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای استقبال از ایام نوروز، گفت: با اراده جمعی، هم‌افزایی میان سازمان‌ها و استفاده درست از منابع می‌توان در مدت کوتاه چهره‌ای متفاوت و شایسته‌تر از شهر تهران به شهروندان ارائه داد مشروط بر آنکه همه مدیران و ناظران، خود را جزئی از جریان تحول بدانند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

