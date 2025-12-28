  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۴

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر بیرجند را لرزاند

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر بیرجند را لرزاند

بیرجند- زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر بیرجند را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در ساعت ۱۶ و ۱۳ دقیقه امروز یکشنبه بیرجند را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۱ کیلومتری زمین رخ داد.

برخی از مردم شهر بیرجند این زمین لرزه را احساس کرده و از خانه‌ها بیرون آمدند.

کد خبر 6704921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها