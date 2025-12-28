به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در ساعت ۱۶ و ۱۳ دقیقه امروز یکشنبه بیرجند را لرزاند.
این زمین لرزه در عمق ۱۱ کیلومتری زمین رخ داد.
برخی از مردم شهر بیرجند این زمین لرزه را احساس کرده و از خانهها بیرون آمدند.
