به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در ساعت ۱۶ و ۱۳ دقیقه امروز یکشنبه بیرجند را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۱ کیلومتری زمین رخ داد.

برخی از مردم شهر بیرجند این زمین لرزه را احساس کرده و از خانه‌ها بیرون آمدند.