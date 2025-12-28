به گزارش خبرنگار مهر، آزاده نظربلند بعد از ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان قزوین اظهار کرد: در راستای گسترش عدالت فرهنگی و دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات کتابخانه‌ای، توسعه ناوگان کتابخانه‌های سیار به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: سال گذشته ۱۰ کتابخانه سیار با بهره‌گیری از ۶۹ خودرو، خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای خود را در بیش از ۵۰۰ نقطه و چهار هزار و ۲۲۹ محل در سراسر کشور ارائه کردند و برای سال جاری نیز تأمین ۵۰ خودروی جدید به منظور تقویت این ناوگان پیش‌بینی شده است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به حرکت این نهاد به سمت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین گفت: سامانه «همخوان» با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی راه‌اندازی شده و در حوزه معرفی، امانت و دسترسی به کتاب فعال است. همچنین سامانه «اهدانش» برای توزیع کتاب، هدایا و اسباب‌بازی و نیز اطلس جامع کتابخانه‌ها و جست‌وجوی مراکز کتابخانه‌ای طراحی و راه‌اندازی شده است.

نظربلند تصریح کرد: در بخش کتابخوانی دیجیتال، بیش از ۵۰ هزار عنوان کتاب در سامانه همخوان بارگذاری شده و علاقه‌مندان با پرداخت مبلغی اندک می‌توانند برای مدت شش ماه به این منابع دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی در سال‌های اخیر گفت: با وجود این چالش‌ها، امسال ۵۲ میلیارد تومان خرید متمرکز کتاب انجام شده و سه میلیارد تومان نیز برای تأمین تجهیزات کتابخانه‌ای اختصاص یافته است، اما همراهی خیرین و صنایع می‌تواند نقش مؤثری در توسعه خدمات فرهنگی ایفا کند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور خاطرنشان کرد: انتخاب و خرید کتاب‌ها بر اساس نیاز هر استان و با نظر کارشناسی کتابداران انجام می‌شود، اما کمبود منابع مالی همچنان یکی از دغدغه‌های جدی این حوزه است.

نظربلند بازپیرایی کتابخانه‌ها، تربیت مروجان کتاب و کتابخوانی، آموزش گروه‌های مختلف و تأمین کتاب متناسب با اقشار گوناگون جامعه را از برنامه‌های اولویت‌دار نهاد برشمرد و افزود: همکاری مشترک با آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای پوشش بهتر مناطق هدف در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به سهم قانونی نیم‌درصد شهرداری‌ها اظهار کرد: سال گذشته سهم استان قزوین از این محل پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده که تنها نیمی از آن پرداخت شده و انتظار می‌رود این تعهدات به‌طور کامل اجرایی شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۰ نیروی انسانی در کتابخانه‌های استان قزوین فعالیت می‌کنند که هزینه حقوق ماهانه آنها بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان است و فقط ۲۵ درصد این مبلغ از محل سهم نیم‌درصد شهرداری‌ها تأمین می‌شود؛ بخش عمده هزینه‌ها توسط نهاد و منابع استانی جبران شده است.

نظربلند در پایان تأکید کرد: پرداخت کامل سهم قانونی شهرداری‌ها می‌تواند بخشی از بدهی‌های موجود را جبران کند و زمینه‌ساز ارتقای خدمات شود؛ با تأمین منابع مالی و نیروی انسانی، کتابخانه‌ها قادر خواهند بود به فضاهایی خانواده‌محور و کانون‌های فعال فرهنگ، هنر، آموزش و تربیت اجتماعی تبدیل شوند.