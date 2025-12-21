  1. استانها
نظربلند: کتابخانه‌ها باید فضاهای چندوجهی فرهنگی باشند

قم- دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با تأکید بر نقش کتابخانه‌ها در ارتقای فرهنگ مطالعه، گفت کتابخانه‌ها باید فراتر از امانت کتاب، به فضاهای چندوجهی فرهنگی تبدیل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، آزاده نظربلند بعدازظهر یکشنبه در دیدار آیت الله سعیدی امام جمعه قم با ارائه گزارشی از فعالیت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با بیش از ۴ هزار و ۲۲۹ نقطه خدمت‌رسانی شامل کتابخانه‌های عمومی و مشارکتی و با همراهی حدود ۷ هزار و ۵۰۰ نیروی انسانی، نقش مؤثری در توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور ایفا می‌کند.

وی افزود: استان قم با برخورداری از ۳۵ کتابخانه عمومی و مشارکتی و جایگاه ممتاز خود در حوزه ناشران، نویسندگان و کتابفروشان، پس از تهران در رتبه دوم کشور قرار دارد و از ظرفیت بالایی برای توسعه برنامه‌های فرهنگی برخوردار است.

نظربلند گفت: هدف از ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی تنها امانت کتاب و فراهم کردن فضای مطالعه نیست، بلکه ارتقای سطح فرهنگ عمومی و تعمیق باورهای دینی باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: کتابخانه‌های عمومی باید به‌عنوان فضاهای فرهنگی چندوجهی، امکان دسترسی آزاد به انواع منابع اطلاعاتی را فراهم کرده و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی، پاسخگوی نیاز گروه‌های سنی مختلف، به‌ویژه کودکان، نوجوانان و نابینایان باشند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار ضرورت دارد، زیرا در برخی از این مناطق، کمبود کتابخانه و مراکز فرهنگی فعال احساس می‌شود و با حمایت و همراهی نهادهای مؤثر، این فضاها می‌توانند به کانون‌هایی پویا برای رشد فرهنگی تبدیل شوند.

نظربلند گفت: توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه نیازمند برنامه‌ریزی مدون و اهتمام جدی مسئولان و نهادهای فرهنگی است تا کتابخانه‌ها نقش واقعی خود را در ارتقای سطح فرهنگی و دینی جامعه ایفا کنند.

