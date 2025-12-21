به گزارش خبرنگار مهر، آزاده نظربلند بعدازظهر یکشنبه در دیدار آیت الله سعیدی امام جمعه قم با ارائه گزارشی از فعالیتهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور گفت: نهاد کتابخانههای عمومی کشور با بیش از ۴ هزار و ۲۲۹ نقطه خدمترسانی شامل کتابخانههای عمومی و مشارکتی و با همراهی حدود ۷ هزار و ۵۰۰ نیروی انسانی، نقش مؤثری در توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور ایفا میکند.
وی افزود: استان قم با برخورداری از ۳۵ کتابخانه عمومی و مشارکتی و جایگاه ممتاز خود در حوزه ناشران، نویسندگان و کتابفروشان، پس از تهران در رتبه دوم کشور قرار دارد و از ظرفیت بالایی برای توسعه برنامههای فرهنگی برخوردار است.
نظربلند گفت: هدف از ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی تنها امانت کتاب و فراهم کردن فضای مطالعه نیست، بلکه ارتقای سطح فرهنگ عمومی و تعمیق باورهای دینی باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: کتابخانههای عمومی باید بهعنوان فضاهای فرهنگی چندوجهی، امکان دسترسی آزاد به انواع منابع اطلاعاتی را فراهم کرده و با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و اجتماعی، پاسخگوی نیاز گروههای سنی مختلف، بهویژه کودکان، نوجوانان و نابینایان باشند.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور ادامه داد: توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار ضرورت دارد، زیرا در برخی از این مناطق، کمبود کتابخانه و مراکز فرهنگی فعال احساس میشود و با حمایت و همراهی نهادهای مؤثر، این فضاها میتوانند به کانونهایی پویا برای رشد فرهنگی تبدیل شوند.
نظربلند گفت: توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه نیازمند برنامهریزی مدون و اهتمام جدی مسئولان و نهادهای فرهنگی است تا کتابخانهها نقش واقعی خود را در ارتقای سطح فرهنگی و دینی جامعه ایفا کنند.
قم- دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با تأکید بر نقش کتابخانهها در ارتقای فرهنگ مطالعه، گفت کتابخانهها باید فراتر از امانت کتاب، به فضاهای چندوجهی فرهنگی تبدیل شوند.
