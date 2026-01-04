به گزارش خبرگزاری مهر، به گزارش روابط عمومی ادارهکل کتابخانههای عمومی فارس، آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در سفر به استان فارس، با همراهی جمعی از مدیران نهاد، با آیتالله لطفالله دژکام؛ نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، دیدار و گفتوگو کرد.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان فارس، با اشاره به رویکرد تخصصیسازی خدمات، گفت: در حال حاضر ۶۵ کتابخانه به نابینایان و ۳۰ کتابخانه به ناشنوایان خدمات تخصصی ارائه میدهند. همچنین برای ارتقای کیفیت، نشان «همخوان» برای کتابخانههایی که در حوزههایی همچون خانواده کتابخوان و ارزشآفرین فعالیت چشمگیر داشتند، طراحی شده است.
وی در این دیدار با اشاره به تغییر رویکرد کتابخانهها، ادامه داد: نهاد کتابخانههای عمومی کشور با ۴۲۲۰ نقطه خدمت، شبکه کتابمحوری است که در کل کشور گسترده است. کتابخانههای عمومی علاوه بر عضویت و امانت، مراکز فعال و پایگاهای فرهنگی و اجتماعی هستند.
آزاده نظربلند با تبیین اهداف و خدمات نهاد، افزود: نهاد با دارا بودن ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار عضو ثابت و شبکه گستردهای از کتابخانههای شهری و روستایی، تلاش میکند فرهنگ کتابخوانی را فراتر از امانت کتاب، به عمق تعاملات اجتماعی ببرد. در این راستا، ۶۷ کتابخانه سیار در حال حاضر ۵۰۰ نقطه خدمت روستایی را پوشش میدهد که توسعه این ناوگان، برای دسترسی مناطق محروم در اولویت است.
توسعه خدمات تخصصی و نشانهای افتخار
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در ادامه، با اشاره به رویکرد تخصصیسازی خدمات، گفت: در حال حاضر ۶۵ کتابخانه به نابینایان و ۳۰ کتابخانه به ناشنوایان خدمات تخصصی ارائه میدهند. همچنین برای ارتقای کیفیت، نشانهای ویژه «همخوان» برای کتابخانههایی که در حوزههایی همچون خانوادهمحور و ارزشآفرین و... فعالیت چشمگیر داشتند، طراحی شده است که در هفته کتاب، این نشانها به کتابخانههای برتر اهدا شد.
وی افزود: استان فارس به لحاظ کیفیت نیروی انسانی، آموزش و شادابسازی فضاها، استانی پیشرو است. سابقه فرهنگی فارس و حمایت مسئولان ارشد استان از حوزه کتابخانه ها، دلیل این پیشرفت است.
نظربلند ادامه داد: نهاد چند محور مشخص را بهصورت جدی دنبال میکند که توسعه کتابخانههای سیار و ترویج کتابخوانی ازجمله این اهداف است.
تمرکز بر ذائقه نوجوانان و بازخوانی روایتهای قهرمانی
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با پذیرش شکاف موجود در حوزه نوجوانان، گفت: مدل جامعه در سالهای اخیر تغییر کرده و ما در حوزه نوجوان نیاز به کار جدی داریم. چندین پژوهش برای شناسایی گروههای هدف در دستور کار است تا بتوانیم هم برای نوجوانان کتابخوان و هم کسانی که با کتاب فاصله گرفتهاند، برنامهریزی دقیقی انجام دهیم.
وی ادامه داد: در کتابخانهها، پویشهای مختلف به مناسبتهای ملی و مذهبی انجام میشود. برنامهای را با بیت رهبری برای کتابهای تقریظی داریم. در هفته کتاب، مراسم رونمایی از سه کتاب تقریظی مقام معظم رهبری با همکاری نهاد، همزمان در ۴۰ نقطه کشور برگزار شد.
ایرانیان ملتی کتابخوان هستند
در بخش دیگری از این نشست، آیتالله لطفالله دژکام؛ نماینده ولی فقیه در استان فارس با تأکید بر ریشههای دینی و سنتی مطالعه در ایران گفت: ادیان ابراهیمی کتابمحور هستند و در فرهنگ ما نیز مساجد همواره پایگاه کتابخوانی بودهاند. متأسفانه قرائت قرآن، صحیفه سجادیه و نهجالبلاغه در شاخصهای رسمی کتابخوانی لحاظ نمیشود، در حالیکه اینها در متن زندگی مردم جاری هستند.
امام جمعه شیراز با تاکید بر بازآفرینی سنتهای کهن مطالعه، افزود: سنتهایی مانند شاهنامهخوانی و حافظخوانی باید دوباره زنده شوند. نباید اجازه داد رسانههای نوین، ما را از دورهمیهای کتابخوانی دور کنند. ملت ما کتابخوان است و باید این واقعیت را در شاخصهای فرهنگی به درستی منعکس کنیم.
آیتالله دژکام در پایان، خدمات کتابخانه های عمومی را ارزشمند برشمرد و تاکید کرد: پایه مطالعات فرهنگی را باید بر سنتهای ملی و دینی خود بگذاریم.
