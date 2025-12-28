  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۰:۰۰

پرتاب ماهواره‌های ایرانی، نماد خودباوری و امید به آینده

گرگان-مدیرکل کانون کودکان و نوجوانان گلستان با اشاره به پرتاب ماهواره‌های ایرانی، این دستاورد را نمادی از خودباوری ملی و امید به آینده دانست و بر نقش نسل جوان در پیشرفت علمی کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، الهه غیناقی شامگاه یکشنبه در ویژه‌برنامه علمی «تا ثریا»، دستاوردهای اخیر علمی کشور در حوزه فناوری فضایی را نمادی از خودباوری ملی و اعتماد به توان جوانان ایرانی دانست و بر نقش نسل آینده در مسیر پیشرفت علمی و فناوری ایران تأکید کرد.

غیناقی در این برنامه، با اشاره به پیشینه علمی و تمدنی ایران و حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره جایگاه دانش در سرزمین فارس، موفقیت‌های علمی جمهوری اسلامی ایران حاصل ایمان، تلاش و اعتماد به ظرفیت‌های بومی دانست و تاکید کرد: پرتاب ماهواره‌های ایرانی به فضا، نه تنها یک موفقیت فناورانه، بلکه جلوه‌ای از خودباوری ملی و امید به آینده است.

مدیرکل کانون کودکان و نوجوانان گلستان نوجوانان را آینده‌سازان کشور خواند و گفت: هر گام در مسیر مطالعه، پرسشگری و یادگیری مهارت‌های نوین، زمینه‌ساز ساختن ایرانی مستقل، پیشرفته و سربلند است.

وی همچنین افزود: این دستاوردها پیام روشنی برای نسل جوان دارد و آن اینکه رویاهای بزرگ با اراده و تلاش، دست‌یافتنی هستند.

وی در ادامه به نقش کانون پرورش فکری در ایجاد بسترهای خلاقیت، پژوهش و نوآوری اشاره کرد و گفت: تقویت روحیه پژوهش‌گری، کار گروهی و جسارت در اندیشیدن از نیازهای امروز جامعه است و مربیان و مدیران در فراهم‌سازی فرصت‌های برابر یادگیری و حمایت از استعدادهای نسل جدید مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

