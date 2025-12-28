به گزارش خبرنگار مهر، الهه غیناقی شامگاه یکشنبه در ویژه‌برنامه علمی «تا ثریا»، دستاوردهای اخیر علمی کشور در حوزه فناوری فضایی را نمادی از خودباوری ملی و اعتماد به توان جوانان ایرانی دانست و بر نقش نسل آینده در مسیر پیشرفت علمی و فناوری ایران تأکید کرد.

غیناقی در این برنامه، با اشاره به پیشینه علمی و تمدنی ایران و حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره جایگاه دانش در سرزمین فارس، موفقیت‌های علمی جمهوری اسلامی ایران حاصل ایمان، تلاش و اعتماد به ظرفیت‌های بومی دانست و تاکید کرد: پرتاب ماهواره‌های ایرانی به فضا، نه تنها یک موفقیت فناورانه، بلکه جلوه‌ای از خودباوری ملی و امید به آینده است.



مدیرکل کانون کودکان و نوجوانان گلستان نوجوانان را آینده‌سازان کشور خواند و گفت: هر گام در مسیر مطالعه، پرسشگری و یادگیری مهارت‌های نوین، زمینه‌ساز ساختن ایرانی مستقل، پیشرفته و سربلند است.

وی همچنین افزود: این دستاوردها پیام روشنی برای نسل جوان دارد و آن اینکه رویاهای بزرگ با اراده و تلاش، دست‌یافتنی هستند.



وی در ادامه به نقش کانون پرورش فکری در ایجاد بسترهای خلاقیت، پژوهش و نوآوری اشاره کرد و گفت: تقویت روحیه پژوهش‌گری، کار گروهی و جسارت در اندیشیدن از نیازهای امروز جامعه است و مربیان و مدیران در فراهم‌سازی فرصت‌های برابر یادگیری و حمایت از استعدادهای نسل جدید مسئولیت مهمی بر عهده دارند.