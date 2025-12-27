به گزارش خبرگزاری مهر، نشست امضای تفاهم نامه میان شورای فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نهاد کتاب خانه‌های عمومی کشور در سالن نوروز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.

محمد جواد حق شناس مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در ابتدای این مراسم طی سخنانی گفت: ما باید اجزای نهادهای فرهنگی را در سطوح شهرستان‌ها با هم پیوند دهیم. نهاد کتاب خانه‌ها به شدت گسترده است و در نشستی در گذشته به آن پرداختیم.

آزاده نظربلند دبیر کل نهاد کتاب خانه‌های عمومی کشور، نیز، گفت: ما هیئت امنایی داریم که آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد رئیس هیئت امنا هستند. در این مدت افتتاح کتاب خانه مرکزی رشت، مرکزی، کرمانشاه را داشتیم و ۶۷ کتاب خانه سیار داشتیم که به تازگی ۱۰ کتابخانه سیار به این تعداد اضافه شده است.

وی با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در اداره نهاد کتاب خانه‌های عمومی کشور ادامه داد: در زمینه هوش مصنوعی دستیاری طراحی شده و در حال حاضر در حال آموزش کتاب سازان کشور هستیم.

وی ادامه داد: برای افزایش تعامل با کاربران، همیار و سامانه هم خوان و … را راه اندازی کردیم. همچنین در مراسمی ۱۲ نشان از جایزه ملی همخوان به کودکان نوجوانان و.. اهدا شد.

وی درباره همکاری مشترک با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ادامه داد: برنامه ریزی و همکاری در زمینه گسترش ترویج فرهنگ، هنر و تاریخ ایران، اجرای طرح‌های مشترک در موضوع ایران دوستی، ترویج فرهنگ و گسترش آگاهی‌های عمومی در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری، تقویت احساس تعلق به ایران از طریق مطالعه و کتابخوانی، محوریت ایران ارائه خدمات و برگزاری رویدادهای مشترک در راستای تقویت هویت عمومی،

ارائه خدمات در قالب پیشخان کتابخانه عمومی در هتل‌ها، کاروانسراها، فضاهای بناهای تاریخی مرمت شده معین، بازدید گردشگران داخلی و خارجی از کتابخانه های عمومی شاخص، طراحی برنامه‌ها و رویدادهای ترویجی برای معرفی مراکز گردشگری و جاذبه‌های، تاریخی اقلیم مختلف، ایران قصه‌های محلی آداب و رسوم محلی هنر و تمدن ایران به مخاطبین تقویت آثار مربوط با میراث فرهنگی هنرهای سنتی صنایع دستی و جاذبه‌های گردشگری کشور شناخت گستره جغرافیایی معرفی، فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی در کتابخانه های عمومی از جمله همکاری‌های مشترک میان ما است.

نظربلند افزود: در حوزه کودک کتاب‌های بسیاری خریداری شد. درباره تأمین کتاب از کتابخانه های خارج از کشور نیز باید بگویم ابتدا باید نیازهای کتابخانه های داخلی را برطرف کرده و سپس سمت کتابخانه های خارجی رویم.

وی ادامه داد: ما بحث امانت الکترونیکی را به تازگی با یکی از پلتفرم‌ها شروع کردیم و باید دید در ادامه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

فریدون عموزاده خلیلی فعال فرهنگی، نیز گفت: اگر در بحث همکاری‌های مشترک بین کتاب خانه‌های عمومی کشور و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکیدی ویژه در تفاهم نامه برای شروع کار با مخاطب کودک و نوجوان باشد می‌تواند تأثیر بسیار خوبی در این همکاری داشته باشد و این می‌تواند به پروژه ملی مستمر تبدیل شود.

غلامعلی رجایی دیگر عضو شورای فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان داشت: معتقدم باید کتاب‌های معتبر و فاخر را به کتابخانه های معتبر جهانی بفرستیم.

جعفری نژاد سرپرست معاونت اداری، مالی و توسعه مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه گفت: نگاه به کارمندان کتابخانه ها نگاه کارمندی است در صورتیکه می‌توان کتاب خانه‌ها را به پاتوق فرهنگی خوبی بدل کرد. همچنین برگزاری ایونت ها در کتاب خانه‌ها از مجموع این پیشنهادها است.