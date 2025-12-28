  1. استانها
  2. اصفهان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

همه محورهای اصفهان لغزنده است؛ به غرب سفر نکنید

همه محورهای اصفهان لغزنده است؛ به غرب سفر نکنید

اصفهان -رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به بارش برف و باران، کولاک و لغزندگی شدید جاده‌ها، از رانندگان خواست از ترددهای غیرضروری به‌ویژه در محورهای غربی و برف‌گیر استان خودداری کنند.

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار نسبت به شرایط ناپایدار جوی در سطح استان، اظهار کرد: در حال حاضر کلیه محورهای غربی استان به‌ویژه محور فریدونشهر با بارش برف و کولاک همراه است و تردد در این مسیرها به کندی انجام می‌شود.

وی افزود: محورهای دامنه و بویین‌میاندشت، میمه و گردنه قرقچی، برزک کاشان، گلپایگان و همچنین شهرستان چادگان و راه‌های مواصلاتی آن با بارش برف مواجه هستند و سطح جاده‌ها در این مناطق لغزنده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: در محور اصفهان–شیراز، آزادراه شهید کاظمی (کنارگذر غرب) و محورهای جرقویه بارش باران گزارش شده و گردنه نیه نطنز نیز به دلیل بارش و لغزندگی نیازمند رعایت سرعت مطمئنه و همراه داشتن تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ است.

سرهنگ مولوی با تأکید بر اینکه برای افزایش ایمنی، رانندگان باید از انجام سفرهای غیرضروری به مقصد محورهای غربی استان خودداری کنند، تصریح کرد: کامیون‌های کشنده تک‌محور به‌هیچ‌وجه اجازه تردد به مناطق برف‌گیر و کوهستانی را ندارند و پلیس راه از تردد این خودروها جلوگیری خواهد کرد.

وی از هم‌استانی‌ها خواست پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته و از اخبار رسمی پلیس راه استان پیگیری لازم را انجام دهند.

کد خبر 6704945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها