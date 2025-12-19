سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از گشت‌های پلیس راه و مرکز کنترل ترافیک، در حال حاضر گردنه نیه نطنز با بادروبه شدید و کولاک همراه است و شرایط جوی این محور برای تردد بسیار خطرناک ارزیابی می‌شود.

وی افزود: با توجه به کاهش میدان دید و لغزندگی سطح جاده، به تمامی رانندگان توصیه می‌شود از انجام سفرهای غیرضروری در این محور خودداری کرده و در صورت ضرورت، با احتیاط کامل و رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنین گفت: گردنه‌های ملااحمد و زنجیرگاه به علت بارش سنگین برف و وقوع کولاک، تا اطلاع ثانوی مسدود شده‌اند و تردد در این مسیرها امکان‌پذیر نیست، بنابراین رانندگان از مراجعه به این محورها به‌طور جدی خودداری کنند.

سرهنگ مولوی با اشاره به وضعیت محورهای غرب استان تصریح کرد: کلیه محورهای شهرستان نجف‌آباد دارای بارش برف بوده و سطح جاده‌ها لغزنده است، از این‌رو رانندگان باید از ترددهای غیرضروری پرهیز کرده و در صورت ضرورت سفر، حتماً زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی زمستانی به همراه داشته باشند.

وی ادامه داد: محور کاشان به سمت اردستان نیز هم‌اکنون با بارش برف مواجه است و رانندگان در این مسیر باید ضمن رعایت فاصله طولی مناسب، از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان در پایان با تأکید بر اینکه بی‌توجهی به هشدارهای پلیس و رعایت نکردن سرعت مطمئنه در جاده‌های برفی و لغزنده می‌تواند منجر به حوادث جبران‌ناپذیر شود، خاطرنشان کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده، خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند و توصیه‌ها و هشدارهای پلیس راه استان را جدی بگیرند.