تجلیل از خانواده شهید مسیحی «هراچ هاکوپیان» در آستانه سال نو میلادی

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن سال نو میلادی، مراسم تجلیل از خانواده شهید اقلیت مذهبی (مسیحی) «هراچ هاکوپیان» با حضور امیر سرتیپ دوم محسن کرمی، ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، در منزل این شهید والامقام برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم محسن کرمی در این دیدار با تأکید بر وحدت ملی گفت: همه ما ایرانی هستیم و به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنیم. دفاع از میهن، خانواده و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن، وظیفه‌ای مشترک برای همه ایرانیان فارغ از دین و مذهب است و همگان وظیفه داریم برای عزت و اعتلای ایران اسلامی تمام تلاش خود را به‌کار بگیریم.

وی با اشاره به جایگاه شهدای اقلیت‌های مذهبی افزود: شهدای اقلیت‌های مذهبی نماد وحدت و انسجام ملی هستند و حضور آنان در هشت سال دفاع مقدس، جلوه‌ای روشن از وطن‌پرستی است. این شهدا برای اقتدار، استقلال و تمامیت ارضی کشور و از سر عشق به میهن، جان خود را فدای ایران‌زمین کردند.

ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دیدار و توجه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با خانواده شهدای اقلیت‌های مذهبی، نشان‌دهنده نقش ارزشمند و اثرگذار شهدای مسیحی در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.

امیر کرمی با بیان اینکه تکریم خانواده‌های شهدا یک وظیفه شرعی و اخلاقی است، تصریح کرد: اقتدار، امنیت، آرامش و عزت امروز ایران اسلامی مرهون ایثارگری شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های آنان است و رشادت‌های این عزیزان تا همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.

بر اساس این گزارش، شهید «هراچ هاکوپیان» متولد سال ۱۳۴۴ بود که در سال ۱۳۶۶ در ارتفاعات قصرشیرین مفقودالاثر شد و پیکر مطهر وی پس از ۳۲ سال، در سال ۱۳۹۹ به اصفهان منتقل و در آرامستان شهدای ارامنه این شهر به خاک سپرده شد.