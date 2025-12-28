به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور، در نشست معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداریها، گفت: مسئولیت سنگینی بر عهده مجموعه وزارت کشور، بهویژه استانداریهاست و تجربه دوران جنگ ۱۲ روزه نیز نشان داد که همه بخشها، از جمله حوزه اقتصادی، پای کار مردم و کشور است.
وی افزود: اگرچه وزارت کشور بیشتر با کارکردهای سیاسی و امنیتی شناخته میشود، اما در شرایط امروز، اولویت اصلی پیشرفت کشور، استانها و بهویژه حوزههای اقتصادی و عمرانی است که این رویکرد منطبق با نگاه رئیسجمهور دنبال میشود.
مؤمنی همچنین به تفویض اختیار به استانداران اشاره کرد و اظهار داشت: اگر پیشرفتی در کشور صورت میگیرد، باید با محوریت استانداریها باشد. استانداران رؤسای جمهور استانها هستند و ما در سطح استانی اقدامات روشنی داشتیم که در همین مدت کوتاه، نتایج خود را نشان داده است.
وزیر کشور با اشاره به موضوع شعار سال گفت: مقام معظم رهبری امسال را سال «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری کردند و این یعنی همه اقدامات ما باید معطوف به تولید باشد، زیرا با حرکت چرخهای تولید، پیشرفت کشور نیز محقق میشود.
وی افزود: سرمایهگذاری برای تولید دو بخش اساسی دارد؛ نخست ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی و دوم، حفظ و تقویت واحدهایی که اکنون فعال هستند. شاخص اصلی ارزیابی استانها نیز احیای واحدهای راکد، فعالسازی بنگاههای زیر ظرفیت و صدور مجوزهای جدید سرمایهگذاری است.
مؤمنی با اشاره به ضرورت جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی اظهار کرد: شناسایی سرمایهگذاران بومی، سرمایهگذاران سایر استانها، ایرانیان خارج از کشور و همچنین سرمایهگذاران خارجی، بهویژه از کشورهای همسایه و منطقه، از اولویتهای جدی ماست؛ اما پیششرط آن، شناسایی دقیق ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری هر استان است.
وی با اشاره به نقش نمایشگاهها گفت: نمایشگاههای فرصتهای سرمایهگذاری باید همانند نمایشگاههای کالا و محصول، مبتنی بر معرفی دقیق ظرفیتها و جذب سفارش واقعی باشند و به محلی برای به نمایش گذاشتن فرصتهای اقتصادی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی تبدیل شوند.
وزیر کشور رفع موانع تولید را یکی از اولویتهای مهم دانست و افزود: پروژههای نیمهتمام، چه دولتی و چه خصوصی، که به دلایل زیستمحیطی، معارضات محلی یا مشکلات اداری متوقف شدهاند، حجم بالایی از سرمایههای راکد کشور را تشکیل میدهند و باید بهصورت مستمر و پروندهبهپرونده تعیین تکلیف شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انرژی اشاره کرد و گفت: تأمین انرژی، بهویژه در ایام اوج مصرف، یکی از پایههای اصلی تولید و معیشت مردم است و رویکرد دولت تمرکز بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهخصوص انرژی خورشیدی، برای جبران ناترازیهاست؛ چراکه علاوه بر کمک به تولید و محیطزیست، مستقیماً بر معیشت مردم اثرگذار است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: این مهم را دولت از خود آغاز کرده و مقرر شده است در ساختمانها و مراکز جدید دولتی، استفاده از انرژی خورشیدی پیشبینی شود و این الگو بهتدریج در سایر بخشها و حتی مصارف خرد گسترش یابد.
مؤمنی در پایان تأکید کرد: استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، سرمایهای مشترک برای نسل امروز و آینده است و باید با نگاه مسئولانه، همزمان به تولید، محیطزیست و معیشت مردم توجه شود.
