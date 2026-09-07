تصویب طرح شهر «سرآسیاب» بهمئی در کارگروه زیربنایی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت عصر دوشنبه در نشست کارگروه امور زیربنایی و آمایش سرزمین کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به بررسی ۱۰ طرح در این نشست، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده، طرح شهر «سرآسیاب» در شهرستان بهمئی بود که با نظر اعضای کارگروه به تصویب رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: در این نشست همچنین وضعیت طرح‌های تعاونی بازنشستگان آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به ارائه مدارک جدید از سوی تعاونی‌ها، مقرر شد این مدارک صحت‌سنجی و بررسی کارشناسی شود و پرونده‌ها در جلسه آینده کارگروه برای تصمیم‌گیری نهایی مطرح شوند.

وی با اشاره به بررسی طرح‌های تولیدی در این نشست، گفت: رویکرد اصلی کارگروه امور زیربنایی، حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیندهای اداری برای اجرای طرح‌های تولیدی و اقتصادی است.

شهامت بیان کرد: از مجموع طرح‌های بررسی‌شده، تنها یک طرح به دلیل نبود دفاع مؤثر از سوی دستگاه متولی و همچنین ابطال موافقت اصولی به تصویب نرسید و سرمایه‌گذار برای طی مراحل قانونی مجدد راهنمایی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: سیاست دولت چهاردهم و مدیریت ارشد استان، فراهم کردن حداکثر تسهیل‌گری برای اجرای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری است؛ اما تخصیص اراضی ملی و زراعی باید با هدف مشخص ایجاد اشتغال و کارآفرینی انجام شود.

وی ادامه داد: در جلسات آینده، عملکرد طرح‌هایی که در سال‌های گذشته اراضی دولتی دریافت کرده‌اند نیز ارزیابی خواهد شد تا مشخص شود این طرح‌ها تا چه اندازه به اهداف پیش‌بینی‌شده دست یافته‌اند.

شهامت تصریح کرد: در صورتی که طرحی پس از دریافت زمین فعال نشده باشد، فرآیند بازگرداندن اراضی به دولت و پیگیری تغییر کاربری آن با جدیت انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این نشست از مجموع ۱۰ طرح مطرح‌شده، ۹ طرح به تصویب رسید و یک طرح نیز مورد موافقت اعضای کارگروه قرار نگرفت.