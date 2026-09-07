کتاب «چهار گذر زندگی» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در بررسی آراء روانشناسان این نکته به نظر رسید که نظریهپردازان این حوزه کوشیدهاند دامنه وسیع بیماریهای روانی انسان را به یک یا چند عامل بنیادی محدود کنند و با ابداع روشهای معین سعی کردهاند، با رفع آن عوامل، بیماریهای روانی را کاهش دهند.
برای مثال، فروید ریشه ناراحتیهای روانی را برهمخوردن تعادل روانی انسان بهواسطه ارضا نشدن غرایز میداند و برای حل این مشکل اراده معطوف به غریزه را مطرح میکند. یونگ برهمخوردن تعادل میان بعد خودآگاه و ناخودآگاه روان انسان را ریشه بروز ناراحتیهای روانی میداند.
فرانکل فقدان معنا در زندگی بشر امروز را ریشه تمامی ناراحتیهای روانی میداند و اراده معطوف به معنا را برای حل مشکات روانی انسان پیشنهاد میکند. آدلر تمایل به قدرت و عدم ارضای این نیاز را ریشه تمامی ناراحتیهای روحی و روانی انسان میداند و اراده معطوف به قدرت را راه حل مشکلات روحی و روانی انسان مینامد. رولو مِی نگرش هستیشناسانه به روانشناسی دارد و در کتاب عشق و اراده، فقدان این دو پدیده در زندگی انسان را عامل بروز بیماریهای روحی و روانی میداند.
شاگرد او اِروین یالوم چهار عامل بنیادینِ ترس از مرگ یا به عبارت روشنتر ترس از نیستی، تنهاییِ وجودی، پوچی و آزادی را ریشه تمام مشکلات روانی انسان معاصر میداند و برای درمان آنها به راهحلهایی نظیرِ حواله زندگی بهتر به آینده، چنگ زدن به عواملِ غیرقابل رد یا اثبات، مشغول کردن خود و لذت بردن از اکنون میپردازد.
آگاهی از این نکته این سؤال را به ذهن متبادر کرد: اگر بخواهیم یک یا چند عامل بنیادین برای بروز ناراحتیهای روانی در اسلام بیان کنیم، آن عامل یا عوامل چه میتوانند باشند؟ برای پاسخ به این سؤال لازم است بدانیم قرآن انسان را چگونه توصیف میکند. نگاه قرآن به بروز ناراحتی و رنج روحی انسان چیست؟ منشأ و علت بروز این رنج کجاست؟ و این رنجها چه نقشی در زندگی انسان ایفا میکنند. قرآن راه و روش خروج از این رنجها و ناراحتیها را چه میداند؟
بر این اساس، مطالب کتاب در دو بخش تنظیم شده است: در بخش نخست کوشش شده تا علت اصلی بروز ناراحتیهای روحی شناسایی شود و در بخش دوم به روشی که دین اسلام برای حل این مشکل ارائه میدهد، پرداخته شده است.
چاپ دوم این کتاب در ۱۹۰ صفحه رقعی، شمارگان ۱۰۰ نسخه و با قیمت ۳۰۰ هزار تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقهمندان قرار گرفته است.
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