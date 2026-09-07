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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

نبیل فهمی: کشورهای عربی در جنگ میان آمریکا و ایران بی طرف هستند!

نبیل فهمی: کشورهای عربی در جنگ میان آمریکا و ایران بی طرف هستند!

دبیر کل اتحادیه عرب بدون اشاره به حضور پایگاههای آمریکایی در اراضی کشورهای عربی گفت: کشورهای عربی طرفی در جنگ میان آمریکا و ایران نیستند و حاکمیت آنها عرصه‌ای برای تسویه‌حساب‌ها نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نبیل فهمی دبیرکل اتحادیه عرب در نشست شورای اتحادیه عرب در قاهره اعلام کرد: لجاجت اسرائیل و تعلل آن در اجرای تعهدات و الزامات توافق شرم الشیخ، روند گذار از آتش‌بس در غزه به سمت صلحی واقعی را تضعیف کرده است.

فهمی افزود: اتحادیه عرب سازوکاری هماهنگ کننده برای مستندسازی تجاوزات اسرائیل راه‌اندازی خواهد کرد.

وی بدون اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و تداوم تحرکات ددمنشانه واشنگتن علیه ایران و در حالی که ایران در پاسخ به حملات آمریکا، پایگاههای این کشور را در منطقه هدف قرار می دهد، گفت: حمله ایران به اراضی و تاسیسات کشورهای عربی امری است که اتحادیه عرب آن را نمی‌پذیرد و توجیهی برای آن پیدا نمی‌کند!

دبیرکل اتحادیه عرب بدون توجه به اینکه از پایگاههای آمریکا در کشورهای عربی به ایران حملاتی می شود، افزود: کشورهای عربی طرفی در جنگ میان آمریکا و ایران نیستند و حاکمیت آنها عرصه‌ای برای تسویه‌حساب‌ها نیست!

کد مطلب 6940168

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    نظرات

    • NP DE ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      2 0
      پاسخ
      اگر بی طرف هستند پس وقتی می بینن از خاکشون غرب برای حمله به یک کشور ملت استفاده می کنه باید درک شعور اینو داشته باشن که از کشور خاکشون بیرونش کنند نه اینکه باهاش قرارداد ببندن حمایتش کنند جسورترش کنند .. کشورهای عربی این کارها رفتارها رو کردند که حالا غرب در حمایت از رژیم کودک کش رو جسورتر پرروتر کردند

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