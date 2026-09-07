نبیل فهمی: کشورهای عربی در جنگ میان آمریکا و ایران بی طرف هستند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نبیل فهمی دبیرکل اتحادیه عرب در نشست شورای اتحادیه عرب در قاهره اعلام کرد: لجاجت اسرائیل و تعلل آن در اجرای تعهدات و الزامات توافق شرم الشیخ، روند گذار از آتش‌بس در غزه به سمت صلحی واقعی را تضعیف کرده است.

فهمی افزود: اتحادیه عرب سازوکاری هماهنگ کننده برای مستندسازی تجاوزات اسرائیل راه‌اندازی خواهد کرد.

وی بدون اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و تداوم تحرکات ددمنشانه واشنگتن علیه ایران و در حالی که ایران در پاسخ به حملات آمریکا، پایگاههای این کشور را در منطقه هدف قرار می دهد، گفت: حمله ایران به اراضی و تاسیسات کشورهای عربی امری است که اتحادیه عرب آن را نمی‌پذیرد و توجیهی برای آن پیدا نمی‌کند!

دبیرکل اتحادیه عرب بدون توجه به اینکه از پایگاههای آمریکا در کشورهای عربی به ایران حملاتی می شود، افزود: کشورهای عربی طرفی در جنگ میان آمریکا و ایران نیستند و حاکمیت آنها عرصه‌ای برای تسویه‌حساب‌ها نیست!