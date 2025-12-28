  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳

ماموران راهداری کاشان در حال بازگشایی محور قهرود به کامو

کاشان - ماموران راهداری کاشان بی وقفه در حال بازگشایی محور مسدود شده قهرود به کامو در بخش قمصر این شهرستان هستند.

