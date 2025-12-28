https://mehrnews.com/x39ZDX ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳ کد خبر 6705108 استانها اصفهان استانها اصفهان ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳ ماموران راهداری کاشان در حال بازگشایی محور قهرود به کامو کاشان - ماموران راهداری کاشان بی وقفه در حال بازگشایی محور مسدود شده قهرود به کامو در بخش قمصر این شهرستان هستند. دریافت 21 MB کد خبر 6705108 کپی شد مطالب مرتبط بارش سنگین برف وکولاک باعث مسدود شدن محور قهرود به کامو شد امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف و کولاک محور مهاباد - بوکان برفروبی محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی برچسبها برف و کولاک برف بارش برف
