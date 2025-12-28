به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا موالیزاده عصر امروز یکشنبه در مراسم ترحیم آیتالله شفیعی گفت: این عالم جلیلالقدر تمام عمر پربرکت خود را صرف ترویج معارف اسلامی و مکتب اهلبیت (ع) کرد و در این مسیر مشقتهای بسیاری را متحمل شد.
وی با اشاره به مبارزات فرهنگی و علمی آیتالله شفیعی در استان خوزستان افزود: خدمات وی ماندگار است و هر قدر درباره ویژگیهای این فقیه جلیلالقدر سخن بگوییم، کافی نیست.
استاندار خوزستان با تسلیت به عموم مردم استان اظهار کرد: امروز همه مردم خوزستان از وقوع این ضایعه متألم هستند و به همین دلیل، به اتفاق نماینده ولیفقیه در استان و نمایندگان خبرگان، سه روز عزای عمومی اعلام شد.
موالیزاده در تشریح برنامههای تشییع و ترحیم تصریح کرد: روز سهشنبه مراسم تشییع پیکر مطهر وی برگزار میشود و مدارس، دانشگاهها و ادارات اهواز تعطیل خواهند بود؛ البته امتحانات نهایی مدارس طبق برنامه قبلی برگزار خواهد شد.
وی با یادآوری خاطرات نمازهای جماعت به امامت آن مرحوم گفت: وی شخصیتی معنوی و عالیقدر برای مردم و استان بود و خاطرات زیادی از حضور در مسجد ایشان داریم.
استاندار خوزستان همچنین به مصائب زندگی آیتالله شفیعی اشاره کرد و افزود: وی تحمل شهادت یکی از فرزندان و سپس فقدان فرزند دیگرشان مرحوم سید محسن شفیعی را با صبر و استواری پذیرفتند که این امر تألم روحی شدیدی برایش به همراه داشت.
