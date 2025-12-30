به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محسن حیدری پیش از ظهر امروز سهشنبه در مراسم تشییع پیکر مرحوم آیتالله سید علی شفیعی در اهواز اظهار کرد: امروز شاهد حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم برای وداع با پیکر این فقیه مجاهد هستیم؛ صحنهای که همانند تشییع بزرگان دین بهخوبی نشان میدهد مردم با تمام وجود، قدر روحانیت خدمتگزار را میدانند.
وی با تجلیل از مقام علمی و عملی مرحوم آیتالله شفیعی افزود: این عالم وارسته از روحانیون و فقهای برجسته خوزستان و چهرهای شناختهشده در سطح کشور بود که سالها عمر پربرکت خود را در مسیر خدمت به اسلام، انقلاب و مردم سپری کرد.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: آیتالله شفیعی در دوران دفاع مقدس نیز با تقدیم فرزند دلبند خود در راه اسلام، پیوندی عمیق و ماندگار با مردم برقرار کرد و این تشییع باشکوه، گواهی روشن بر جایگاه مردمی وی است.
آیتالله حیدری با قدردانی از حضور گسترده مردم در این آئین اظهار کرد: از همه مردمی که امروز برای تشییع پیکر این فقیه بزرگوار حضور یافتند، صمیمانه تشکر میکنم و فقدان این عالم ربانی را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری، حوزههای علمیه، مردم استان خوزستان و بهویژه فرزند و برادر گرامی آن مرحوم که در مکتب اهلبیت (ع) پرورش یافتهاند، تسلیت میگویم.
وی در پایان تأکید کرد: بیتردید بازماندگان آیتالله شفیعی، راه مجاهدانه و علمی این عالم فقید را با قدرت ادامه خواهند داد.
