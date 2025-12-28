۳ روز عزای عمومی در خوزستان و یک روز تعطیلی در اهواز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی رحلت آیتالله سیدعلی شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، بیانیه مشترک استاندار خوزستان، نماینده ولیفقیه در استان، زعیم حوزههای علمیه و نمایندگان مجلس خبرگان صادر و سه روز عزای عمومی در سراسر استان اعلام شد.
در این بیانیه آمده است: خوزستان امروز یکی از ستونهای معنوی و علمی خود را از دست داد. رحلت عالم ربانی، فقیه مردمی و چهره ماندگار دینی و اجتماعی استان، ضایعهای سنگین برای حوزههای علمیه، جامعه دینی و عموم مردم مؤمن این دیار است.
بیانیه با اشاره به نقش آیتالله شفیعی در هدایت فکری، اخلاقی و دینی جامعه تصریح کرده است: آن فقید سعید نهتنها در عرصه علمی و تبلیغی، بلکه در تربیت نسلی متعهد و مسئولیتپذیر منشأ اثر بود. یاد و نام دو فرزند ایشان، شهید سیدمرتضی شفیعی و مرحوم حجتالاسلام والمسلمین سیدمحسن شفیعی، جلوهای روشن از امتداد سیره ایمان و مجاهدت در این خاندان است.
در ادامه ضمن عرض تسلیت این مصیبت بزرگ به محضر مقام معظم رهبری، حوزههای علمیه، بیت مکرم شفیعی، خانواده معظم شهدا، شاگردان و عموم مردم شریف استان، از روز جاری به مدت سه روز عزای عمومی در سراسر خوزستان اعلام شد.
همچنین بهمنظور فراهمسازی زمینه حضور گسترده مردم در آئین وداع با این عالم وارسته، شهر اهواز روز سهشنبه ۹ دی تعطیل خواهد بود و مراسم تشییع پیکر ایشان برگزار میشود.
بیانیه در پایان از خداوند متعال برای آن فقید سعید علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت کرده است.
