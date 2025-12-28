به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، دبیرخانه اتحادیه عرب از تصمیم این اتحادیه برای برگزاری یک نشست فوق العاده طی امروز یکشنبه در خصوص اقدام جنجالی رژیم صهیونیستی برای به رسمیت شناختن سومالی لند خبر داد.

همچنین شورای امنیت اعلام کرد که فردا دوشنبه یک نشست برای بررسی این اقدام رژیم صهیونیستی بنا به درخواست سومالی برگزار خواهد کرد.

اعلام به رسمیت شناختن سومالی لند توسط رژیم صهیونیستی موجی از محکومیت‌ها را از سوی کشورهای منطقه، عربی، اسلامی و در سطح جهانی به دنبال داشته است. این کشورها تاکید کرده‌اند که این اقدام رژیم صهیونیستی نقض خطرناک قوانین بین المللی و تمامیت ارضی سومالی به شمار می‌رود.