  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ دی ۱۴۰۴، ۷:۲۵

نشست‌های فوری اتحادیه عرب و شورای امنیت درباره اقدام خطرناک اسرائیل

نشست‌های فوری اتحادیه عرب و شورای امنیت درباره اقدام خطرناک اسرائیل

اقدام جنجالی رژیم صهیونیستی در قبال سومالی لند باعث شده شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه عرب نشست‌های فوق العاده در این خصوص برگزار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، دبیرخانه اتحادیه عرب از تصمیم این اتحادیه برای برگزاری یک نشست فوق العاده طی امروز یکشنبه در خصوص اقدام جنجالی رژیم صهیونیستی برای به رسمیت شناختن سومالی لند خبر داد.

همچنین شورای امنیت اعلام کرد که فردا دوشنبه یک نشست برای بررسی این اقدام رژیم صهیونیستی بنا به درخواست سومالی برگزار خواهد کرد.

اعلام به رسمیت شناختن سومالی لند توسط رژیم صهیونیستی موجی از محکومیت‌ها را از سوی کشورهای منطقه، عربی، اسلامی و در سطح جهانی به دنبال داشته است. این کشورها تاکید کرده‌اند که این اقدام رژیم صهیونیستی نقض خطرناک قوانین بین المللی و تمامیت ارضی سومالی به شمار می‌رود.

کد خبر 6704079

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها