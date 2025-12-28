  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۲

۳ محور مواصلاتی در غرب اصفهان مسدود شد

اصفهان -رئیس پلیس راه استان اصفهان از مسدود شدن ۳ محور مواصلاتی در شهرستان‌های مختلف استان به دلیل شرایط نامساعد جوی خبر داد.

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌دنبال تشدید شرایط جوی، محور خوانسار به بویین‌میاندشت در محدوده گردنه شاه ولایت به‌صورت کامل مسدود شده است.

وی افزود: همچنین محور هنده به رضاآباد در حوزه شهرستان گلپایگان و محور دهقعلویجه به سمت گلپایگان نیز تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام شده‌اند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و انسداد محورهای یادشده، از تردد غیرضروری در این مسیرها خودداری کرده و پیش از سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از منابع رسمی استان پیگیری کنند.

