۳ محور مواصلاتی در غرب اصفهان مسدود شد

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهدنبال تشدید شرایط جوی، محور خوانسار به بویینمیاندشت در محدوده گردنه شاه ولایت بهصورت کامل مسدود شده است.
وی افزود: همچنین محور هنده به رضاآباد در حوزه شهرستان گلپایگان و محور دهق – علویجه به سمت گلپایگان نیز تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام شدهاند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و انسداد محورهای یادشده، از تردد غیرضروری در این مسیرها خودداری کرده و پیش از سفر، آخرین وضعیت راهها را از منابع رسمی استان پیگیری کنند.
