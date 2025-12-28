به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه جلسه هم‌اندیشی و توجیهی سفیران زندگی با آیه‌ها به همت سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با حضور فعالان فرهنگی و سفیران این طرح از سراسر استان در شهر کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست، طرح «زندگی با آیه‌ها» به‌عنوان یکی از طرح‌های موفق فرهنگی که طی سال‌های گذشته در قالب پویش در ماه مبارک رمضان اجرا می‌شد، معرفی شد و اعلام گردید که این طرح امسال توسط سازمان تبلیغات اسلامی از ماه رجب آغاز شده و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

بر اساس مطالب ارائه‌شده در این جلسه، سفیران آیه که از نقاط مختلف استان در این نشست حضور داشتند، با نحوه تبیین، تشریح و ارائه این طرح در ایام اعتکاف و اجرای آن در مساجد هر شهرستان آشنا شدند و آموزش‌های لازم را برای انتقال صحیح مفاهیم طرح به عموم مردم فرا گرفتند.

در پایان این جلسه بر نقش مؤثر سفیران آیه در ترویج مفاهیم قرآنی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی در سطح مساجد و محلات تأکید شد.