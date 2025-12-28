مهدی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارش برف و باران از شامگاه یکشنبه در شهرستان میامی آغاز شده است، ابراز کرد: بارشها جادههای شهرستان را لغزنده کرده است.
وی با بیان اینکه بیشترین میزان برف و باران و لغزندگی در محور میامی - کاهک گزارش شده است، افزود: سطح جادهها لغزنده، اما تردد برقرار و ترافیک روان است.
رئیس اداره راه و شهرسازی میامی با بیان اینکه هیچ راهی فعلاً در این شهرستان مسدود نیست، ابراز کرد: راهداران به صورت شبانه روزی در تلاش هستند تا جادهها مسدود نشود.
کاظمی از آماده باش تمام نیروهای راهداری همزمان با ورود سامانه کم فشار بارشی در شهرستان میامی خبر داد و افزود: مردم قبل از ورود به جادهها استعلام مسدودی آنها را از ۱۴۱ بگیرند.
تصویر مندرج در خبر، محور میامی - کاهک ساعت ۲۲ یکشنبه است.
