شن و نمک‌پاشی گسترده معابر شهرکرد از شب گذشته

شهرکرد-شهردار شهرکرد از اجرای گسترده عملیات شن و نمک‌پاشی معابر شهر از شب گذشته و استقرار کامل اکیپ‌های ستادی و عملیاتی ستاد مدیریت بحران شهرداری در مناطق چهارگانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین واحدیان با اشاره به بارش برف و کاهش دما اظهار کرد: از شب گذشته تمامی اکیپ‌های ستادی و عملیاتی ستاد مدیریت بحران شهرداری شهرکرد در مناطق چهارگانه مستقر شده و خدمات‌رسانی به شهروندان بدون وقفه در حال انجام است.

وی افزود: عملیات برف‌روبی در مناطق برف‌گیر شهر به‌ویژه منظریه و میرآباد به‌صورت مستمر انجام شده و همزمان، عملیات شن و نمک‌پاشی در معابر اصلی شهر از شب گذشته آغاز و تا صبح امروز ادامه داشته است.

شهردار شهرکرد با بیان اینکه معابر فرعی نیز در دستور کار نیروهای خدمات شهری قرار دارد، تصریح کرد: با توجه به گستردگی معابر و تداوم یخ‌زدگی، یخ‌زدایی معابر به‌صورت مرحله‌ای و اولویت‌بندی‌شده انجام می‌شود و از شهروندان درخواست می‌کنیم با نیروهای خدمات شهری همکاری و صبوری لازم را داشته باشند.

واحدیان در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده یخ‌زدگی و لغزندگی معابر، موارد را از طریق سامانه ۱۳۷ به شهرداری گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

