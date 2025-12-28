مردم روستاهای سیل زده در کمپ اسکان اضطراری مستقر شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در نشست با مردم روستاهای سیل زده مهرگی و گزپیر اظهار کرد: در سیل ۲۸ آذرماه و خسارات وارده آن به شهرستان سیریک به خصوص درگیری روستای مهرگی و گرفتاری استاندار محترم شخصاً برای بررسی موضوع و حفاظت جان مردم از این روستاها بازدید و برای رفع مشکلات دستورات لازم را صادر نمودند.

وی افزود: در ده روز گذشته با تلاش فرماندار، اعضای شورای تأمین، دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی و مردمی، نیروهای نظامی و بسیج و خیرین، امکانات اولیه برای اسکان شما در روستایتان فراهم شد و این جای تشکر و قدردانی دارد. همچنین از شما مردم عزیز بابت صبوری و متانت، قدردانی می‌کنم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ادامه داد: با توجه به صدور هشدار هواشناسی نارنجی در سطح استان و احتمال وقوع سیل مجدد در استان، استاندار هرمزگان به من مأموریت داده‌اند که برای حفظ جان مردم و انجام تمهیدات لازم در شهرستان سیریک حاضر شوم و لذا با توجه تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان مبنی بر تخلیه دو روستای سیل زده، از شما درخواست داریم که در اسرع وقت برای حفظ جان خود و خانواده تان، منازل خود را تخلیه کنید و به کمپ‌های اسکان اضطراری تأمین شده در روستای گونمردی مراجعه نمائید تا مبادا اتفاق ناگوار دیگری در روستای شما اتفاق بیفتد که قابل جبران نباشد.

صادقی پور در پایان سخنان خود تاکید کرد: با توجه به بازدیدی که از این کمپ داشتم، کلیه امکانات رفاهی اساسی در کمپ اسکان جمعیت هلال احمر واقع در سالن ورزشی گونمردی برای شما عزیزان آماده شده است و همچنین نیروهای انتظامی و بسیج و سپاه امنیت منازل شما را تأمین خواهند کرد.