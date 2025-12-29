  1. استانها
سومین روز جشنواره «آفتاب» در اصفهان با ۶ اثر نمایشی روی صحنه می‌رود

اصفهان -سومین روز از هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «آفتاب» با اجرای شش نمایش از استان‌های چهارمحال و بختیاری، قم و اصفهان در تالار هنر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «آفتاب» به اجرای آثاری متنوع از هنرمندان دارای معلولیت اختصاص دارد؛ آثاری که با موضوعات اجتماعی، خانوادگی و مفاهیم انسانی، بیانگر دغدغه‌ها و توانمندی‌های این هنرمندان است.

در این روز، نمایش «۴۰ تیکه» به نویسندگی رضا موری و مصطفی محمدی‌دوست و کارگردانی مصطفی محمدی‌دوست از استان چهارمحال و بختیاری، نمایش «ترنا» به نویسندگی محمدرضا شاهمردی و کارگردانی حجت خجستگی از قم، و نمایش «گوش پنبه‌ای‌ها» به نویسندگی حسن مقصودی و کارگردانی علی حاجی‌حیدری از اصفهان روی صحنه می‌روند.

همچنین نمایش «هشتگ نه به طلاق» به نویسندگی سید مهرداد کاووسی حسینی و کارگردانی عاطفه امیرخانی، نمایش «دیو و دختر» به نویسندگی فاطمه هاشمی و کارگردانی زهرا کوهی فایق و نمایش «رخت‌شور شاه» به نویسندگی بابک لطفی خواجه‌پاشا و کارگردانی رضا علوی، هر سه از استان چهارمحال و بختیاری، دیگر آثار نمایشی این روز از جشنواره هستند.

گفتنی است اجراهای جشنواره در دو بازه زمانی صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در سالن اصلی، پلاتو و محوطه تالار هنر برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند به صورت آزاد به تماشای این آثار بنشینند.

هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «آفتاب» با هدف حمایت از هنرمندان دارای معلولیت، شناسایی استعدادهای این حوزه و توسعه تولید و عرضه آثار نمایشی با محوریت مسائل اجتماعی و فرهنگی افراد دارای معلولیت برگزار می‌شود.

