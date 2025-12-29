به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «آفتاب» به اجرای آثاری متنوع از هنرمندان دارای معلولیت اختصاص دارد؛ آثاری که با موضوعات اجتماعی، خانوادگی و مفاهیم انسانی، بیانگر دغدغه‌ها و توانمندی‌های این هنرمندان است.

در این روز، نمایش «۴۰ تیکه» به نویسندگی رضا موری و مصطفی محمدی‌دوست و کارگردانی مصطفی محمدی‌دوست از استان چهارمحال و بختیاری، نمایش «ترنا» به نویسندگی محمدرضا شاهمردی و کارگردانی حجت خجستگی از قم، و نمایش «گوش پنبه‌ای‌ها» به نویسندگی حسن مقصودی و کارگردانی علی حاجی‌حیدری از اصفهان روی صحنه می‌روند.

همچنین نمایش «هشتگ نه به طلاق» به نویسندگی سید مهرداد کاووسی حسینی و کارگردانی عاطفه امیرخانی، نمایش «دیو و دختر» به نویسندگی فاطمه هاشمی و کارگردانی زهرا کوهی فایق و نمایش «رخت‌شور شاه» به نویسندگی بابک لطفی خواجه‌پاشا و کارگردانی رضا علوی، هر سه از استان چهارمحال و بختیاری، دیگر آثار نمایشی این روز از جشنواره هستند.

گفتنی است اجراهای جشنواره در دو بازه زمانی صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در سالن اصلی، پلاتو و محوطه تالار هنر برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند به صورت آزاد به تماشای این آثار بنشینند.

هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «آفتاب» با هدف حمایت از هنرمندان دارای معلولیت، شناسایی استعدادهای این حوزه و توسعه تولید و عرضه آثار نمایشی با محوریت مسائل اجتماعی و فرهنگی افراد دارای معلولیت برگزار می‌شود.