اجرای ۶ نمایش در دومین روز جشنواره تئاتر معلولان «آفتاب» در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم جشنواره، نمایش «خروس» به نویسندگی و کارگردانی مهدیه تاجیک راد از تهران روی صحنه می‌رود. همچنین نمایش «یک تجربه» اثر آزاده خنجری از استان مرکزی در جدول اجراهای این روز قرار دارد.

نمایش «هشت سین» به نویسندگی سید محمد یوسف علیزارعی و کارگردانی محمدمهدی غلامی و مژگان جوهری از اصفهان، از دیگر آثار روز دوم جشنواره است.

نمایش «حنا، دختری در مزرعه» به نویسندگی رامین حسینی دابیجانی و کارگردانی مرضیه علیزاده از تهران نیز اجرا خواهد شد.

همچنین نمایش «روز موعود» به نویسندگی ناصر کریمی‌نیک از استان مرکزی برای علاقه‌مندان تئاتر به نمایش درمی‌آید.

برنامه‌های دومین روز هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «آفتاب» با اجرای نمایش «بازی» به نویسندگی حسن حاجتپور و کارگردانی مرضیه آقاسی از تهران به پایان می‌رسد.

گفتنی است اجراهای روز دوم جشنواره در دو بازه زمانی صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در سالن اصلی، پلاتو و محوطه تالار هنر برگزار خواهد شد.

هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «آفتاب» با هدف حمایت از هنرمندان دارای معلولیت و توسعه تولید آثار نمایشی این حوزه برگزار می‌شود.