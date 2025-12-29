به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا ابراهیمی‌فر شامگاه یکشنبه در دیدار علمای شیعه و سنی استان گلستان با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی، نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی در ایران که در مدرسه علمیه امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد، با اشاره به جایگاه رفیع مرجعیت دینی، نقش آیت‌الله العظمی سیستانی را در مقاطع حساس تاریخ معاصر جهان اسلام برجسته و اثرگذار توصیف کرد.

وی با یادآوری فتوای تاریخی مرجعیت در مقابله با جریان‌های تکفیری و نیز مواضع قاطع در دفاع از کیان اسلام و انسانیت گفت: این مواضع، اسناد ماندگار عزت، بصیرت و شجاعت مرجعیت دینی است که تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد.

مدیر حوزه علمیه گلستان با بیان اینکه استان گلستان از مواهب طبیعی و ظرفیت‌های انسانی متعددی برخوردار است، افزود: در کنار تنوع اقوام، مذاهب و فرهنگ‌ها، آنچه گلستان را متمایز می‌کند، برادری و همبستگی عمیق شیعه و سنی است؛ اتحادی که ریشه در آموزه‌های مرجعیت دینی دارد و باید به آن افتخار کرد.

ابراهیمی‌فر با اشاره به نقش علما، مبلغین و ائمه جمعه شیعه و سنی در دورترین نقاط استان، این حضور گسترده و مردمی را از سرمایه‌های ارزشمند حوزه‌های علمیه دانست و اظهار کرد: شبکه تبلیغی فعال و مویرگی استان، ظرفیت عظیمی برای ترویج معارف دینی و تقویت انسجام اجتماعی ایجاد کرده است.

وی همچنین با قدردانی از اساتید، شخصیت‌های علمی و مفاخر دینی استان در طول تاریخ، حوزه‌های علمیه گلستان را پرورشگاه طلاب مستعد و توانمند برشمرد و تأکید کرد: استمرار این مسیر، نیازمند همدلی، مجاهدت علمی و پاسداشت میراث بزرگان است.

مدیر حوزه علمیه گلستان ضمن قدردانی از حضور نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی، خواستار انتقال پیام ارادت، سپاس و دعای علمای شیعه و سنی استان گلستان به محضر این مرجع عالی‌قدر شد.