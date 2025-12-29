وحدت شیعه و سنی در گلستان نماد مقاومت و اقتدار ماست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورعلی دیلم شامگاه یکشنبه در دیدار علمای شیعه و سنی استان گلستان با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی، نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی، در مدرسه علمیه امام خمینی (ره) گرگان، به اهمیت اتحاد و همدلی اقوام و مذاهب استان گلستان اشاره کرد و آن را بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی این دیار توصیف کرد.

وی با یادآوری نقش برجسته علمای شیعه و سنی و نماینده ولی فقیه در استان گفت: این وحدت تاکتیک مصلحتی نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و قرآنی است که دشمنان امت اسلامی را مأیوس می‌کند.

مدیر مرکز اسلامی گلستان افزود: این همدلی و وفاق حاصل تلاش علمای شیعه و سنی و مراقبت و آینده‌نگری آیت‌الله نور مفیدی است، کسی که حتی جان خود و همراهانش را برای حفظ این وحدت به خطر انداخت و مورد تهدید و ترور دشمنان قرار گرفت.

دیلم همچنین بر اهمیت تداوم نشست‌ها و اردوهای علمی مشترک علمای شیعه و سنی تأکید کرد و گفت: انتظار داریم حوزه‌های علمیه و مبلغین، ضمن حفظ اصول مذهبی، با نگاه تمدنی و بین‌المللی، زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی شوند.

وی به فرهنگ عمیق محبت به اهل بیت در ترکمن صحرا و نقش جامعه اهل سنت استان در انقلاب و حمایت از آرمان‌های امام و رهبری اشاره کرد و با یادآوری بیش از ۶۵۰ شهید اهل سنت و صدها بیانیه حمایتی، از پایمردی و بصیرت مردم و علمای استان تقدیر کرد.

دیلم گفت: گلستان سرزمین برادری و رنگین‌کمان اقوام است و وحدت این استان نماد اقتدار و مقاومت ما در برابر دشمنان است.