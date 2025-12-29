تشکیل اداره هوش مصنوعی در وزارت میراث فرهنگی

سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در حاشیه بازدید از چهارمین نمایشگاه دستاوردهای شرکتهای خلاق و دانشبنیان حوزه هوش مصنوعی، با تاکید بر نقش فناوریهای نرم و هوش مصنوعی در توسعه کشور به خبرنگار مهر گفت: دولت بهصورت جدی وارد حوزه هوش مصنوعی شده و تمامی دستگاهها موظف به ساختارسازی و بهرهگیری از این ظرفیت راهبردی هستند.
وی افزود: در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز اداره هوش مصنوعی ایجاد شده و تلاش میکنیم بهصورت تدریجی، واقعبینانه و هدفمند، مجموعه وزارتخانه را در مسیر استفاده از این فرصت کمنظیر قرار دهیم.
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به اثرگذاری هوش مصنوعی در تولید و توسعه محتوا تصریح کرد: اگر هوش مصنوعی وارد محتوای حوزههای مأموریتی وزارتخانه شود، میتواند به یک موتور محرک برای جهش در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تبدیل شود؛ اما نقطه آغاز این مسیر دانشگاهها هستند و پژوهش، تولید دانش و ظرفیتسازی باید در دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری شکل بگیرد.
صالحیامیری با بیان اینکه وزارتخانه از ظرفیت دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری بهرهمند خواهد شد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تعامل خوبی میان وزارت میراث فرهنگی و دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری برقرار است و این همکاریها را توسعه خواهیم داد.
وی در ادامه با قدردانی از مجموعه دانشگاه علم و فرهنگ، گفت: دانشگاه علم و فرهنگ یکی از دانشگاههای منتخب ما برای همکاری است؛ چراکه در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بسیار فعال بوده و علاقهمند هستیم روابط علمی و اجرایی خود را با این دانشگاه تقویت کنیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تأکید کرد: ما نیازمند فعالسازی ظرفیت هوش مصنوعی در هر سه حوزه مأموریتی وزارتخانه هستیم تا بتوانیم فرصتها و ظرفیتهای موجود را به خانههای مردم، تلفنهای همراه، نسل جوان و مخاطبان داخلی و خارجی منتقل کنیم؛ امری که بدون دسترسی به فناوریهای نوین امکانپذیر نیست.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری مشترک وزارت میراث فرهنگی، دانشگاه علم و فرهنگ و پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی، گامهای مؤثری در مسیر بهرهگیری از فناوریهای نرم و هوش مصنوعی برداشته شود و افزود: پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی یکی از فرصتهای طلایی مستقر در دانشگاه علم و فرهنگ است که ما به آینده آن دل بستهایم.
