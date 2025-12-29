  1. جامعه
محلات منطقه یک تهران با «من شهردارم ۳» ایمن‌تر شد

معاون شهردار منطقه یک تهران گفت: سه پروژه مهم ترافیکی طرح من شهردارم در محلات دربند، باغ‌شاطر و کاشانک به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جوان معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه یک تهران گفت: پروژه‌های اجراشده در سومین دوره طرح من شهردارم با هدف ایمن‌سازی معابر، روان‌سازی ترافیک، تفکیک خطوط عبوری، کاهش تخلفات رانندگی و ارتقای ایمنی عابران پیاده انجام شده و نقش مؤثری در کاهش خطر تصادفات در معابر محلی منطقه یک داشته است و از سوی دیگر، آغاز من شهردارم ۴ و قرار گرفتن پروژه‌های ترافیکی در سبد رأی شهروندان، بیانگر اهمیت این حوزه در مطالبات محله‌ای است.

جوان افزود: در قالب سومین دوره طرح من شهردارم، سه پروژه ایمن‌سازی ترافیکی در گذر خیابان شهید حسینی، میدان باغ‌شاطر و خیابان البرز شامل احداث دیوار سنگی، تعریض معبر، جدول‌گذاری، کاهش مساحت میدانگاه، ایجاد رفیوژ میانی، مناسب‌سازی پیاده‌روها و نوسازی ایستگاه تاکسی اجرا شد.

