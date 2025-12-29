  1. استانها
  2. کردستان
۸ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۹

لزوم ورود دستگاه‌های متولی به سامانه پنجره واحد زمین برای کاهش تخلفات

لزوم ورود دستگاه‌های متولی به سامانه پنجره واحد زمین برای کاهش تخلفات

سنندج- معاون امور عمرانی استاندار کردستان گفت: ورود دستگاه‌های متولی به سامانه پنجره واحد زمین شرط اصلی افزایش شفافیت، کاهش تخلفات و تسریع رسیدگی به پرونده‌های حوزه اراضی است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه استانی پنجره واحد زمین که در معاونت عمرانی استانداری کردستان برگزار شد، با اشاره به نقش کلیدی فناوری اطلاعات در ساماندهی امور زمین اظهار کرد: دسترسی برخط به اطلاعات، کاهش مراجعات حضوری و تجمیع داده‌ها در یک سامانه واحد، فرآیندهای اداری را کوتاه‌تر و تصمیم‌سازی مدیریتی را دقیق‌تر می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه سامانه پنجره واحد زمین امکان ردیابی پرونده‌ها و ثبت تمامی تغییرات را فراهم می‌کند، افزود: این سطح از شفافیت، عملکرد دستگاه‌ها را قابل ارزیابی می‌سازد و طبیعی است که در برابر آن مقاومت‌هایی وجود داشته باشد، اما مقاومت در برابر فناوری، هزینه‌های مدیریتی استان را افزایش خواهد داد.

پایش هوشمند به‌جای نظارت‌های پرهزینه

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به ضرورت پایش مستمر اراضی استان تصریح کرد: استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به‌روز و پایش آنلاین، جایگزین روش‌های سنتی و پرهزینه نظارتی است و نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات گسترده در سطح اراضی ایفا می‌کند.

حبیبی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های متولی زمین گفت: هرچند دقت و حساسیت برخی دستگاه‌ها مانند منابع طبیعی و سازمان ملی زمین و مسکن قابل توجه است، اما مقایسه و رتبه‌بندی عملکرد دستگاه‌ها در سطح ملی باید به‌عنوان یک ضرورت مدیریتی پذیرفته شود.

پنجره واحد زمین؛ ابزار مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز

وی خواستار ارائه گزارش‌های آماری مقایسه‌ای به‌صورت دوره‌ای شد و افزود: کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها باید به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی و روند بهبود آن پایش شود.

وی یادآور شد: این سامانه می‌تواند زیرساخت اصلی مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز باشد و لازم است در شاخص‌های ارزیابی عملکرد استان‌ها جایگاه مشخصی داشته باشد.

معاون عمرانی استاندار کردستان در پایان با اشاره به چالش‌های انطباق لایه‌های ثبتی با حدود سیاسی و عرفی، بر تشکیل کمیته‌های کارشناسی میان دستگاه‌های اصلی تأکید کرد و گفت: حل مشکل رسوب پرونده‌ها و ارائه گزارش‌های مدیریتی دقیق باید به‌صورت مستمر در دستور کار کارگروه پنجره واحد زمین قرار گیرد.

کد خبر 6705554

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها