مرگ ۱۶ نفر در آتش‌سوزی خانه سالمندان در اندونزی

رسانه‌ها روز دوشنبه اعلام کردند که پلیس اندونزی در حال انجام مراحل شناسایی ۱۶ نفر کشته شده در آتش‌سوزی خانه سالمندان در مانادو، مرکز استان سولاوسی شمالی است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، به گفته عالمسیاه پی. حسیبوان، رئیس روابط عمومی پولدا سولاوسی شمالی، اجساد قربانیان در بیمارستان بایانگکارا در حال شناسایی هستند. وی گفت که فرآیند شناسایی با هدف تعیین هویت کامل قربانیان قبل از هماهنگی بیشتر با خانواده‌هایشان انجام می‌شود.

پس از گزارش آتش سوزی، مأموران پلیس به سرعت برای ایمن سازی منطقه و کمک به عملیات نجات اقدام کردند. بازماندگان به بیمارستان منطقه‌ای شهر مانادو و بیمارستان پرماتا بوندا منتقل شدند، در حالی که متوفیان برای رسیدگی بیشتر منتقل شدند.

حسیبوان گفت، تیم‌های پزشکی قانونی پلیس تحقیقاتی را آغاز کرده اند، از جمله بررسی صحنه جرم و مصاحبه با شاهدان، تا علت اولیه آتش سوزی را تعیین کنند.

