به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت هر اونس طلا امروز دوشنبه در معاملات کم‌حجم با ۰.۳۳ درصد کاهش به ۴۵۹۸ دلار و ۹۰ سنت رسید. همچنین معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با افت ۰.۸۵ درصدی به ۴۶۰۵ دلار و ۲۰ سنت رسید. این در حالی است که بازارهای چین، ژاپن و بریتانیا به دلیل تعطیلات رسمی بسته بودند.

تحلیلگران بازار معتقدند طلا هنوز تحت تاثیر پیام‌ها و مواضع اخیر فدرال رزرو آمریکا قرار دارد و مخالفت برخی مسئولان این بانک با سیاست‌های آسان‌گیری، بر بازار فشار آورده است. به گفته مقامات فدرال رزرو، شوک قیمت نفت ناشی از بحران ایران باعث شده بانک مرکزی آمریکا دیگر نتواند به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کند و حتی احتمال افزایش نرخ‌های استقراض نیز وجود دارد.

افزایش قیمت نفت بانک‌های مرکزی را تشویق می‌کند نرخ بهره را برای مدت بیشتری در سطح بالا نگه دارند؛ امری که بر دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا تاثیر منفی می‌گذارد، چرا که سرمایه‌گذاران به گزینه‌هایی مانند اوراق خزانه‌داری با بازدهی بالاتر روی خواهند آورد.

قیمت نفت با وجود کاهش جزئی، همچنان بالاتر از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه باقی مانده است و عدم شفافیت درباره توافق صلح بین ایران و آمریکا نقطه تمرکز اصلی بازار بوده است.

در تحولی دیگر، یک سازمان امنیت دریایی اعلام کرد روز دوشنبه یک نفتکش در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفته؛ این خبر پس از اعلام دونالد ترامپ مبنی بر آغاز کمک آمریکا برای آزادسازی کشتی‌های محبوس‌شده در خلیج فارس منتشر شد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند پاسخ واشنگتن به پیشنهاد ۱۴ ماده‌ای تهران از طریق پاکستان منتقل شده و اکنون در دست بررسی است.

پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا تا پایان سال عمدتاً در محدوده ۴۴۰۰ تا ۵۵۰۰ دلار نوسان کند و دستیابی به سقف این بازه نیازمند کاهش پایدار تنش‌ها در خاورمیانه و افت فشارهای تورمی خواهد بود.

در بین سایر فلزات گرانبها نیز قیمت نقره با ۰.۸۸ درصد کاهش به ۷۵ دلار و ۷۶ سنت رسید و پلاتین با رشد ۰.۵۴ درصدی در نرخ ۲۰۰۱ دلار و ۸ سنت معامله شد.