به گزارش خبرنگار مهر، علی خزایی، صبح دوشنبه، در نشست بررسی مسائل زیست‌محیطی شهرستان ورامین، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده تالاب بندعلی‌خان، از وجود دو چالش اساسی زیست‌محیطی در منطقه خبر داد و گفت: تأمین حقابه تالاب بندعلی‌خان و ورود فاضلاب بسیار آلوده شهرک صنعتی چرمشهر، دو نقطه ضعف جدی و راهبردی منطقه است که باید فوراً برای آن‌ها چاره‌اندیشی شود.

وی افزود: تالاب بندعلی‌خان امروز به دلیل قطع حقابه، خشک شده و متأسفانه به کانون فعال ریزگرد تبدیل شده است، ریزگردهایی که آثار آن تنها محدود به ورامین نیست و استان‌های تهران، قم، سمنان و حتی اصفهان را نیز درگیر کرده است.

خزایی با بیان اینکه فاضلاب ورودی از چرمشهر دارای آلودگی‌ای حدود ۲۰ برابر میانگین مجاز است، تصریح کرد: این آلودگی بسیار خطرناک بوده و گزارش‌های کارشناسی سازمان محیط‌زیست نیز آن را تأیید کرده‌اند، در همین راستا مقرر شد با دستور و ورود جدی مسئولان، موضوع ورود فاضلاب چرمشهر به تالاب از نزدیک بررسی و پیگیری شود.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس با اشاره به اقدامات ارزشمند محیط‌بانان منطقه گفت: در کنار این نقاط ضعف، ورامین دارای یک نقطه قوت تاریخی و افتخارآمیز است، تلاش‌های محیط‌بانان و اجرای طرح‌های حفاظتی باعث شده جمعیت گونه‌های جانوری چندین برابر افزایش یابد و منطقه حفاظت‌شده ورامین امروز نه‌تنها در کشور، بلکه در سطح جهانی به‌عنوان یک الگو بدرخشد.

وی ادامه داد: محیط‌بانان عزیز حتی در سخت‌ترین شرایط، با وجود بوی نامطبوع و آلودگی شدید، اجازه نداده‌اند حیات‌وحش و پرندگان منطقه آسیب ببینند و این جایگاه محیط بانی، برای کشور بسیار ارزشمند و قابل توجه است.

خزایی با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام‌شده به همراه شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، اظهار داشت: متأسفانه تالابی که در گذشته دارای آب بود، امروز به دلیل فاضلاب آلوده چرمشهر خشک شده و خاک منطقه به‌وضوح دچار دگرگونی و از دست دادن کیفیت خود شده است.

وی تأکید کرد: اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی و سیاست‌های کلی محیط‌زیست به‌طور کامل وارد میدان شود، واحدهای آلاینده چرمشهر مشمول تخلف آشکار خواهند بود، چراکه تولید چرم از آلاینده‌ترین صنایع دنیاست و حتی بسیاری از کشورهای اروپایی آن را کنار گذاشته‌اند.

نماینده مجلس در پایان با قدردانی از شینا انصاری و معاونان وی، ابراز امیدواری کرد: با تدبیر دولت و دستور رئیس‌جمهور، هم مشکل تأمین حقابه تالاب بندعلی‌خان و هم معضل ورود فاضلاب آلوده حل شود تا این تالاب، علاوه بر حفاظت از محیط‌زیست، به ظرفیتی برای گردشگری طبیعی در حاشیه کویر تبدیل شود.