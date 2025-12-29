  1. استانها
  2. تهران
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

خزایی: پیگیری کاهش آلایندگی فاضلاب در ورامین ادامه دارد

خزایی: پیگیری کاهش آلایندگی فاضلاب در ورامین ادامه دارد

ورامین- نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: پیگیری حق‌آبه تالاب‌ بندعلیخان و کاهش آلایندگی فاضلاب در ورامین با همکاری کارگروه نجات تالاب، فرمانداری و سازمان محیط زیست ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خزایی، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، گفت: دو مسئله اصلی شهرستان، ورود فاضلاب آلوده به تالاب بندعلی‌خان و تأمین حق‌آبه تالاب بندعلیخان است.

وی افزود: جلساتی با حضور وزرای نیرو و کشور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست برگزار شد و مدیریت منطقه‌ای با همکاری فرماندار انجام شد، کار کارشناسی پیش رفت و تأمین حق‌آبه در جریان است.

خزایی ادامه داد: امروز شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، از فاضلاب شهر چرمشهر بازدید کردند، شرکت‌هایی که آلایندگی فاضلاب را کاهش داده و پیش‌تصفیه انجام داده‌اند، مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: حفاظت از محیط زیست مطابق قانون اساسی و سیاست‌های کلی کشور اهمیت دارد و حمایت قوه مقننه و قضائیه برای حفظ محیط زیست سالم ادامه دارد.

کد خبر 6706049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها