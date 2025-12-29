خزایی: پیگیری کاهش آلایندگی فاضلاب در ورامین ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خزایی، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، گفت: دو مسئله اصلی شهرستان، ورود فاضلاب آلوده به تالاب بندعلیخان و تأمین حقآبه تالاب بندعلیخان است.
وی افزود: جلساتی با حضور وزرای نیرو و کشور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست برگزار شد و مدیریت منطقهای با همکاری فرماندار انجام شد، کار کارشناسی پیش رفت و تأمین حقآبه در جریان است.
خزایی ادامه داد: امروز شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، از فاضلاب شهر چرمشهر بازدید کردند، شرکتهایی که آلایندگی فاضلاب را کاهش داده و پیشتصفیه انجام دادهاند، مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: حفاظت از محیط زیست مطابق قانون اساسی و سیاستهای کلی کشور اهمیت دارد و حمایت قوه مقننه و قضائیه برای حفظ محیط زیست سالم ادامه دارد.
