به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری، صبح دوشنبه، در نشست بررسی مسائل زیست‌محیطی شهرستان ورامین با گرامیداشت یاد شهدای کشور، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای محیط‌زیست، به‌ویژه محیط‌بانان، بر ضرورت صیانت از طبیعت به‌عنوان امانتی برای نسل‌های آینده تأکید کرد.

وی با قدردانی از فرمانداری ورامین، نماینده مردم و مسئولان شهرستان، مهم‌ترین محور جلسه را وضعیت تالاب بندعلی‌خان دانست و گفت: با وجود تصریح قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها بر اولویت حقابه طبیعت، به‌دلیل برداشت‌های غیرمجاز در بالادست طی سال‌های گذشته، حقابه این تالاب فراموش شده و همین امر آن را به کانون گرد و غبار تبدیل کرده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: پیگیری احیای تالاب بندعلی‌خان در اولویت کاری سازمان قرار دارد و مطالعات انجام‌شده می‌تواند به‌عنوان اسناد پشتیبان، برای طرح مستند موضوع در ستاد احیای تالاب‌ها مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از آب‌های غیرمتعارف، اصلاح مسیرها و لایروبی، نیازمند همکاری وزارت نیرو و شکل‌گیری مطالبه‌گری منسجم در سطح شهرستان است.

انصاری در ادامه به وضعیت شهرک صنعتی چرمشهر اشاره کرد و اظهار داشت: این شهرک به‌دلیل ماهیت واحدهای مستقر، همواره تحت پایش بوده و اداره‌کل محیط‌زیست استان تهران طی سال‌های گذشته اقدامات متعددی برای الزام واحدها به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، به‌ویژه در حوزه فاضلاب، انجام داده است. وی تأکید کرد: رفع آلودگی و استقرار سیستم‌های تصفیه متناسب، از تکالیف قطعی سازمان است و پیگیری‌های قانونی در این زمینه ادامه دارد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به بحث توسعه شهرک‌های صنعتی گفت: با توجه به محدودیت شدید منابع آب و تأکید دولت چهاردهم بر پرهیز از بارگذاری بیش از ظرفیت اکولوژیک استان تهران، توسعه صنایع به‌ویژه صنایع آب‌بر باید با حساسیت بالا انجام شود. شهرستان ورامین نیز به‌عنوان یکی از مناطق دارای بیشترین نرخ فرونشست، نیازمند توجه ویژه به حفاظت از منابع آب زیرزمینی است.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از پساب‌ها باید با هدف کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی و بدون ایجاد بارگذاری جدید انجام شود و حتی پساب نیز نباید مبنای توسعه بیشتر قرار گیرد.

انصاری در پایان با اشاره به اهمیت مناطق چهارگانه حفاظت‌شده تصریح کرد: تنها ۱۱ درصد از عرصه سرزمینی کشور تحت حفاظت است و محیط‌بانان با حداقل امکانات و با نثار جان خود از این مناطق صیانت می‌کنند؛ از این‌رو هرگونه دخل و تصرف در این مناطق باید با حساسیت بالا و در شورای عالی محیط‌زیست بررسی شود. وی تأکید کرد: رویکرد دولت، توسعه پایدار و متوازن و هدایت بارگذاری‌ها به مناطق دارای ظرفیت بالاتر مانند سواحل جنوبی کشور است.