به گزارش خبرنگار مهر، آستان مقدس حرم عبدالعظیم حسنی ویژه برنامههای خود را در سالروز ولادت امام رضا (ع) اعلام کرد.
این برنامه ها از قرار زیر است:
شب ولادت
سخنران: حجت الاسلام و المسلمین تراشیون
مدیحه سرایی: مهدی نعیمی
سه شنبه ۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر
ظهر ولادت
سخنران: حجت الاسلام و المسلمین سید محمدباقر علم الهدی
مدیحه سرایی: مهدی سروری
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز ظهر و عصر در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر
شام ولادت
سخنران: حجت الاسلام محمد مهدی حائریپور
مدیحه سرایی: آقای سعید هدایتیان
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر
