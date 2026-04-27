۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۲

ویژه برنامه‌های حرم عبدالعظیم در سالروز ولادت امام رضا(ع)

حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در سالروز ولادت حضرت امام رضا (ع) ویژه برنامه های متنوعی را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آستان مقدس حرم عبدالعظیم حسنی ویژه برنامه‌های خود را در سالروز ولادت امام رضا (ع) اعلام کرد.

این برنامه ها از قرار زیر است:

شب ولادت
سخنران: حجت الاسلام و المسلمین تراشیون
مدیحه سرایی: مهدی نعیمی

سه شنبه ۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر

ظهر ولادت
سخنران: حجت الاسلام و المسلمین سید محمدباقر علم الهدی
مدیحه سرایی: مهدی سروری

چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز ظهر و عصر در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر

شام ولادت
سخنران: حجت الاسلام محمد مهدی حائری‌پور
مدیحه سرایی: آقای سعید هدایتیان

چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر

سیده فاطمه سادات کیایی

